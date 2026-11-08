El Gobierno dominicano reforzó el patrullaje militar en distintos puntos de la frontera dominico-haitiana ante las recientes tensiones registradas en Haití, tras la desaparición de cuatro salvadoreños en ese país y los ataques de las bandas armadas.

El Ejército informó que este domingo concentraron un mayor número de patrullas en las provincias de Dajabón, Elías Piña, Independencia y Pedernales, donde se encuentran los cuatro principales pasos fronterizos formales entre ambos países.

El incremento de la vigilancia se produce en medio del seguimiento permanente que las autoridades dominicanas mantienen sobre los acontecimientos en Haití, como parte de las medidas preventivas para evitar posibles incidentes en territorio nacional.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/11/08/whatsapp-image-2026-11-08-at-165546-c3e2b8f5.jpeg Militares en la frontera ante tensiones en Haití. (FOTO CEDIDA POR LA PRESIDENCI) https://resources.diariolibre.com/images/2026/11/08/whatsapp-image-2026-11-08-at-165544-411e22a6.jpeg Un militar vigila la zona fronteriza. (FOTO CEDIDA POR LA PRESIDENCIA) https://resources.diariolibre.com/images/2026/11/08/whatsapp-image-2026-11-08-at-165544-1-70ef20e1.jpeg Llegada de vehículos blindados a la frontera. (FOTO CEDIDA POR LA PRESIDENCIA. ) https://resources.diariolibre.com/images/2026/11/08/whatsapp-image-2026-11-08-at-50701-pm-0b5f587f.jpeg Militares vigilando. (CEDIDA POR LA PRESIDENCIA) ‹ >

Mediante una nota de prensa, el Ejército indicó que, pese al aumento del patrullaje, no se observan cambios significativos en la dinámica habitual de la frontera. Las actividades comerciales, el tránsito autorizado de personas y las labores cotidianas continúan desarrollándose con normalidad.

Movilización en Haití

El organismo de seguridad indicó que hace unos días los ministros de Defensa, teniente general Carlos Antonio Fernández Onofre, y de la Presidencia, José Ignacio Paliza, acompañados de los principales mandos militares, realizaron un recorrido por los cuatro puntos fronterizos.

Durante la visita, constataron el desarrollo normal de las actividades y supervisaron las labores de seguridad en esas localidades.

Tensiones en Haití

El viernes, cientos de haitianos marcharon en su país para expresar su apoyo al presidente de El Salvador, Nayib Bukele, y manifestar su esperanza de que su estrategia contra las bandas criminales sirva de ejemplo para recuperar la seguridad en Haití.

La movilización recorrió las principales calles de Belladère, localidad del departamento del Centro de Haití, hasta llegar a las proximidades del paso fronterizo de El Carrizal, frente a la provincia dominicana de Elías Piña.

El presidente salvadoreño, Nayib Bukele, envió más de 2,000 soldados a Puerto Príncipe para colaborar en la búsqueda de cuatro militares de su país que formaban parte de la Fuerza de Supresión de Pandillas (GSF, por sus siglas en inglés) y que permanecen desaparecidos desde el 18 de octubre, tras ser emboscados por bandas armadas en la zona de Santo 17, en el distrito capitalino de Croix-des-Bouquets.