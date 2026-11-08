Estado dominicano paga RD$12,000 millones en alquileres, según censo de Bienes Nacionales

El Estado dominicano destina RD$12,000 millones al pago de alquileres de locales para el funcionamiento de sus instituciones públicas, según los resultados del primer censo nacional del patrimonio estatal, realizado por la Dirección General de Bienes Nacionales por instrucciones del presidente Luis Abinader.

La cifra fue ofrecida por Rafael Burgos Gómez, director general de Bienes Nacionales, durante la inauguración del Edificio de Oficinas Gubernamentales Juan Pablo Duarte, en Bonao.

El funcionario explicó que el levantamiento permitió identificar las propiedades del Estado y determinar los recursos que destina al arrendamiento de espacios para sus dependencias.

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"Ese censo arrojó el Estado paga 12,000 millones de pesos", expresó Burgos Gómez al referirse a los resultados del levantamiento. Sin embargo, no precisó si el monto corresponde a un gasto mensual, anual o a otro período.

Valor de propiedades del Estado

El funcionario estimó que esas propiedades tienen un valor de mercado de RD$44 billones, según los resultados del levantamiento.

También señaló que el inventario permitió identificar edificaciones públicas dispersas y sin condiciones adecuadas para ofrecer servicios, situación que motivó el programa de reconstrucción y concentración de las oficinas estatales.

El funcionario explicó que, a partir del inventario, el Gobierno comenzó a intervenir inmuebles que estaban abandonados o en condiciones de deterioro, con el propósito de reunir en un mismo espacio varias instituciones y facilitar a los ciudadanos el acceso a los servicios públicos.

Indicó que la primera etapa del programa comprende 11 edificaciones, entre ellas la inaugurada en Bonao y otras ubicadas en La Vega y Santiago.

Anunció que durante este mes comenzará la reconstrucción del edificio Don Antonio Guzmán, en Santiago de los Caballeros, junto con otras intervenciones contempladas en esa fase.

Medidas anunciadas

El director de Bienes Nacionales informó que el Gobierno inició una segunda etapa que contempla la reconstrucción de 24 edificaciones en 14 provincias, entre ellas 12 gobernaciones y dos edificios del Gobierno Central.

"Hemos iniciado un programa de reconstrucción en una segunda etapa de 24 edificaciones en 14 provincias del país", manifestó Burgos Gómez.

Asimismo, señaló que para 2027 está previsto incorporar otros 34 edificios al programa, con el objetivo de ampliar el modelo de concentración de oficinas públicas en distintas localidades del territorio nacional.

Explicó que las instalaciones serán acondicionadas para alojar instituciones estatales debidamente identificadas y con condiciones tecnológicas que faciliten la prestación de servicios.

En el caso del edificio gubernamental de Bonao, destacó la instalación de fibra óptica y sistemas de comunicación para mejorar la conectividad de las dependencias que operarán en el inmueble.

Resultados del censo

Burgos Gómez explicó que el primer censo nacional del patrimonio del Estado se desarrolló durante un año y cuatro meses, mediante equipos técnicos que recorrieron provincias, municipios y distritos municipales.

"De ese censo pudimos contar 44 mil propiedades del Estado dominicano que hoy están registradas en la Dirección General de Bienes Nacionales", afirmó.