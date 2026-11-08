"Muerte civil": los trámites que no podrás hacer si no renuevas tu cédula

Los riesgos financieros y laborales de no actualizar la cédula de identidad. ( DIARIO LIBRE/DANIA ACEVEDO )

En República Dominicana existe una expresión popular que refleja la importancia de llevar siempre la cédula de identidad: "Si no tienes cédula, estás preso". La frase, muy conocida entre los hombres, responde al temor de ser detenido por la Policía Nacional sin poder demostrar quién se es.

Por eso, para los hombres es costumbre salir con su cartera, donde guardan la cédula, hasta para ir a comprar algo al colmado. Sin embargo, la importancia de este documento va mucho más allá de la identificación ante las autoridades policiales.

Conseguir empleo, abrir una cuenta bancaria, solicitar préstamos, casarse, inscribirse en una universidad o realizar gestiones judiciales son algunas de las actividades para las que la ley exige presentar la cédula.

Advertencia oficial

El presidente de la Junta Central Electoral (JCE), Román Jáquez Liranzo, advirtió recientemente que quienes no renueven su documento antes de que pierda vigencia el formato anterior, al concluir marzo de 2027, podrían enfrentar una situación que describió como "muerte civil".

"No contar con una cédula vigente puede impedir la realización de operaciones bancarias, actividades comerciales, no poder conseguir trabajo por falta de documento, y lo que es peor, si tiene trabajo, por no tener la nueva cédula, no poder cobrar", manifestó.

La advertencia tiene fundamento en las numerosas actividades para las que la legislación dominicana exige acreditar la identidad.

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