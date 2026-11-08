Obispo de Mao-Montecristi mantiene esperanza de paz en Haití y llama a su pueblo a no rendirse

El obispo de la Diócesis de Mao-Montecristi, monseñor Diómedes Espinal. ( DIARIO LIBRE/ JAVIER GENAO )

Ante la crisis de violencia e inseguridad que golpea a Haití, el obispo de la Diócesis de Mao-Montecristi, monseñor Diómedes Espinal, expresó su esperanza de que el pueblo haitiano pueda recuperar la paz y superar el sufrimiento que durante años ha marcado la vida de miles de familias.

"Tenemos que mantener la esperanza de que habrá paz en algún momento", manifestó el religioso, quien recordó las dificultades históricas del pueblo de Israel para destacar la importancia de mantener la fe aun en medio de las adversidades.

El prelado consideró que la solución a la crisis haitiana debe surgir también del esfuerzo de sus propios ciudadanos, quienes, a su juicio, tienen que trabajar para que prevalezcan la justicia, la convivencia y la tranquilidad.

Presencia militar salvadoreña

Al ser consultado por Diario Libre sobre la presencia de militares salvadoreños en Haití y las acciones del presidente Nayib Bukele, Espinal expresó su deseo de que estos esfuerzos contribuyan a mejorar la situación del vecino país.

"Esperamos que todo el que pueda colaborar en eso, que colabore, para que haya más paz, más justicia y más hermandad en este pueblo hermano", sostuvo.

El obispo insistió en que, pese al panorama de violencia e incertidumbre, Haití necesita mantener viva la esperanza y encontrar, con la participación de su propio pueblo, el camino hacia la paz.