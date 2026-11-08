CNTU anuncia relanzamiento del Plan Cero Chatarra para renovar unidades del transporte público

El presidente de la Central Nacional de Transportistas Unificados (CNTU), Williams Pérez Figuereo, anunció el relanzamiento del Plan Cero Chatarra, una iniciativa que busca sustituir vehículos del transporte público en condiciones de deterioro por unidades nuevas y eléctricas.

De acuerdo con una nota de prensa, Pérez Figuereo informó que esta nueva etapa del programa contempla la renovación de unidades que ofrecen servicio en la avenida John F. Kennedy, con el objetivo de contribuir a la modernización del transporte público y mejorar las condiciones de movilidad de los usuarios.

El dirigente transportista indicó que, hasta la fecha, la CNTU ha logrado triturar aproximadamente 850 vehículos deteriorados como parte de la ejecución del Plan Cero Chatarra.

Llamado ante nueva inspección vehicular

Pérez Figuereo también llamó a los diferentes actores del sector transporte y al Gobierno dominicano a prepararse para la implementación de la nueva inspección técnica vehicular, prevista para el próximo año.

Según el comunicado, el presidente de la CNTU destacó la importancia de avanzar hacia la renovación del parque vehicular dominicano, a fin de contar con unidades más seguras, modernas y eficientes.

El relanzamiento del programa forma parte de los esfuerzos de la organización transportista para retirar de circulación vehículos deteriorados e incorporar nuevas tecnologías al servicio de transporte público.