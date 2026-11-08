Un hombre desaparecido y otro al borde del ahogamiento al intentar rescatarlo en Playa Grande

Personal de socorro brinda auxilio al hombre que estuvo a punto de ahogarse en Playa Grande este domingo. ( DIARIO LIBRE/MARIELA MEJÍA )

Una persona desaparecida y otra rescatada, luego de estar a punto de ahogarse mientras intentaba auxiliarla, es el saldo de un incidente ocurrido la tarde de este domingo en Playa Grande, municipio de Río San Juan, provincia María Trinidad Sánchez.

La identidad del desaparecido al momento es desconocida. Personal de la Policía Turística y del Sistema Nacional de Atención a Emergencias y Seguridad 9-1-1 brindó asistencia inmediata al hombre que se adentró en el agua para intentar salvar al otro, en medio de un fuerte oleaje.

La emergencia obligó a sacar del agua a todos los bañistas y a prohibir el ingreso a la playa durante el resto de la tarde, de manera preventiva, debido a las peligrosas condiciones de las aguas.

En la playa estaba colocada la bandera roja, que advierte de una prohibición total del baño debido a las condiciones del mar.

Recomendaciones oficiales

Mientras tanto, los organismos de socorro se preparaban para desplegar un operativo de búsqueda con el objetivo de localizar al hombre desaparecido.

Para este domingo, el Instituto Dominicano de Meteorología (Indomet) recomendó a los operadores de embarcaciones frágiles, pequeñas y medianas navegar con precaución en la costa atlántica y evitar aventurarse mar adentro, debido a las condiciones anormales del oleaje y el viento.

Asimismo, exhortó a los bañistas a tomar las debidas precauciones ante el riesgo de corrientes de resaca peligrosas.

Durante este fin de semana, Playa Grande ha recibido a numerosos vacacionistas, particularmente por el feriado de mañana lunes por el Día de la Constitución.