×
Versión Impresa
Edición Impresa.
Secciones
Última Hora
Actualidad
Política
Mundo
Economía
Revista
Deportes
Opinión
Planeta
Videos
Edición USA
Podcasts
Encuestas
Servicios
Plaza Libre
Efemérides
Cumpleaños
RSS
Herramientas
Más
Contáctanos
Sobre Diario Libre
Aviso Legal
Redes Sociales
Incidente Playa Grande
Añadir Diario Libre en GoogleIncidente Playa Grande

Un hombre desaparecido y otro al borde del ahogamiento al intentar rescatarlo en Playa Grande

En la playa estaba colocada la bandera roja, que advierte de una prohibición total del baño debido a las condiciones peligrosas del mar

  • Mariela Mejía - Twitter
Expandir imagen
Un hombre desaparecido y otro al borde del ahogamiento al intentar rescatarlo en Playa Grande
Personal de socorro brinda auxilio al hombre que estuvo a punto de ahogarse en Playa Grande este domingo. (DIARIO LIBRE/MARIELA MEJÍA)

Una persona desaparecida y otra rescatada, luego de estar a punto de ahogarse mientras intentaba auxiliarla, es el saldo de un incidente ocurrido la tarde de este domingo en Playa Grande, municipio de Río San Juan, provincia María Trinidad Sánchez.

La identidad del desaparecido al momento es desconocida. Personal de la Policía Turística y del Sistema Nacional de Atención a Emergencias y Seguridad 9-1-1 brindó asistencia inmediata al hombre que se adentró en el agua para intentar salvar al otro, en medio de un fuerte oleaje.

La emergencia obligó a sacar del agua a todos los bañistas y a prohibir el ingreso a la playa durante el resto de la tarde, de manera preventiva, debido a las peligrosas condiciones de las aguas.

  • En la playa estaba colocada la bandera roja, que advierte de una prohibición total del baño debido a las condiciones del mar. 

Recomendaciones oficiales

Mientras tanto, los organismos de socorro se preparaban para desplegar un operativo de búsqueda con el objetivo de localizar al hombre desaparecido.

Para este domingo, el Instituto Dominicano de Meteorología (Indomet) recomendó a los operadores de embarcaciones frágiles, pequeñas y medianas  navegar con precaución en la costa atlántica y evitar aventurarse mar adentro, debido a las condiciones anormales del oleaje y el viento.

Asimismo, exhortó a los bañistas a tomar las debidas precauciones ante el riesgo de corrientes de resaca peligrosas.

Durante este fin de semana, Playa Grande ha recibido a numerosos vacacionistas, particularmente por el feriado de mañana lunes por el Día de la Constitución.

TEMAS -
  • Compartir por Twitter

Subdirectora de Diario Libre. Anteriormente fue jefa de redacción de apertura y editora de Economía. Se ha especializado en periodismo de investigación, multimedia y de datos, y ha sido docente de periodismo. Ganadora de una Mención Honorífica en el Premio a la Excelencia Periodística de la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP), entre otros reconocimientos.