Presencia de unidad móvil humanitaria genera preocupación en Dajabón en medio de la crisis haitiana

Un vehículo identificado con los emblemas de Ayuda Humanitaria de la Unión Europea y del proyecto "Salud y Vida Segura", del Fondo de Población de las Naciones Unidas (Unfpa), el cual ha sido visto en Dajabón. ( DIARIO LIBRE/ JAVIER GENAO )

La presencia de un vehículo identificado con los emblemas de Ayuda Humanitaria de la Unión Europea y del proyecto "Salud y Vida Segura", del Fondo de Población de las Naciones Unidas (Unfpa), ha despertado interrogantes entre residentes de Dajabón.

La inquietud surge en un momento particularmente delicado para la región, debido a la crisis de violencia, inseguridad y dificultades económicas que atraviesa Haití, una situación que mantiene en alerta a comunidades dominicanas cercanas a la línea divisoria la cual estuvo estacionada este domingo frente a la sede del consulado haitiano en el centro de la ciudad de Dajabón.

El ciudadano Carlos Manuel Rodríguez expresó su preocupación por la presencia de estas unidades humanitarias, al considerar que su llegada coincide con un escenario de incertidumbre en el vecino territorio haitiano.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/11/08/whatsapp-image-2026-11-08-at-35606-pm-e9d5e0b2.jpeg Vehículo identificado con los emblemas de Ayuda Humanitaria de la Unión Europea. (DIARIO LIBRE/JAVIER GENAO)

Para Rodríguez, la situación merece atención de las autoridades dominicanas, especialmente por las condiciones de vulnerabilidad que caracterizan a esta parte de la frontera y la necesidad de mantener informada a la población sobre las operaciones que desarrollan los organismos internacionales.

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Comercio y seguridad en la frontera

Mientras la crisis haitiana continúa afectando a miles de familias, el mercado binacional de Dajabón sigue siendo uno de los principales puntos de abastecimiento para ciudadanos haitianos que cruzan a territorio dominicano en busca de alimentos y otros productos esenciales.

Detrás de ese movimiento comercial existe una realidad humana compleja: familias que dependen del intercambio fronterizo para conseguir productos de primera necesidad y comerciantes dominicanos cuyo sustento está estrechamente vinculado a la actividad económica con Haití.

Sin embargo, esa convivencia comercial también se desarrolla bajo la preocupación permanente que provoca la inseguridad del otro lado de la frontera.

Reclamos de mayor vigilancia militar

Rodríguez manifestó, además, su preocupación por lo que considera una menor presencia de efectivos militares en la frontera norte, en comparación con el despliegue de seguridad que percibe en la región sur de República Dominicana.

Aunque los organismos militares dominicanos mantienen vigilancia en distintos puntos fronterizos, no se dispone de cifras oficiales comparativas que permitan confirmar esa apreciación.

Misión de la unidad humanitaria

El vehículo es parte del proyecto "Salud y Vida Segura", desarrollado por el Fondo de Población de Naciones Unidas (Unfpa) con financiamiento de la Unión Europea. El programa tiene como finalidad fortalecer la atención sanitaria en comunidades vulnerables de la zona fronteriza dominicana.

La iniciativa contempla unidades médicas móviles, servicios de salud sexual y reproductiva, atención materna y acciones de prevención de la violencia basada en género.

El proyecto fue presentado oficialmente en Dajabón en octubre de 2025. No obstante, la inquietud ciudadana refleja la importancia de ofrecer información clara sobre el funcionamiento de estos vehículos, las comunidades que atenderán y los mecanismos de coordinación con las autoridades locales.