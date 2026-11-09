Cherchez la femme: los secretos que se escapan en la cama

Esta captura de pantalla, tomada de una grabación de CTI y obtenida a través de AFPTV el 9 de noviembre de 2026, muestra a Alice Huang (en el centro, parcialmente oculta) —una ejecutiva china vinculada a la empresa de centros de datos Megaspeed— durante una cena ofrecida por Jensen Huang (a la derecha, vestido de negro), director ejecutivo y cofundador de Nvidia. ( AFP )

Jensen Huang, el hombre que convirtió a Nvidia en un gigante de la inteligencia artificial, ha descubierto que los secretos mejor protegidos pueden terminar en una almohada.

Reconoció haber sido infiel a su esposa y ahora enfrenta una investigación por su relación con Alice Huang, una ejecutiva china sospechosa de trabajar para los servicios de inteligencia de Pekín.

El asunto tiene todos los ingredientes de una novela de espionaje: sexo, poder, microprocesadores y una mujer de paradero desconocido. Alice fue ejecutiva de Megaspeed, empresa investigada por presuntamente facilitar a China el acceso a tecnología estadounidense restringida.

Huang pidió disculpas a su familia. Nvidia investiga, aunque asegura que no tiene indicios de filtraciones de secretos. Contra Alice no se han presentado cargos. Pero la historia invita a recordar una vieja consigna francesa: Cherchez la femme. Busquen a la mujer.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/11/10/afp20261109d6vf9crv2highrestopshottaiwanusnvidiaprobeespionagejpg-6a8b1ec7.jpeg El encuentro tuvo lugar en un restaurante de Taipéi el 22 de mayo de 2025, en el marco de Computex, la principal feria tecnológica de la isla. (AFP)

El excomisario español José Manuel Villarejo utilizaba una expresión menos elegante: "información vaginal".

Técnicas de espionaje

Contó que había organizado una supuesta agencia de modelos para acercarse a políticos y empresarios. El secreto consistía en estimular la vanidad masculina. Un hombre poderoso, convencido de impresionar a una mujer hermosa, puede revelar más que durante un interrogatorio.

Los servicios secretos llaman a esa técnica honey trap, trampa de miel. Y el Mossad israelí protagonizó una de las más espectaculares.

La rubia que atrapó al científico

En 1986, Mordechai Vanunu, antiguo técnico nuclear israelí, se encontraba en Londres revelando al Sunday Times los secretos atómicos de su país.

Conoció a una atractiva estadounidense llamada Cindy. Hubo encuentros, seducción y una invitación irresistible: pasar unos días juntos en Roma.

Vanunu aceptó.

En Italia no lo esperaba una aventura romántica, sino un equipo del Mossad. Lo secuestraron, lo trasladaron clandestinamente a Israel y terminó condenado a 18 años de prisión.

Cindy era Cheryl Bentov, agente israelí que había conseguido mediante la seducción lo que habría resultado diplomáticamente peligroso mediante la fuerza en Londres.

Una modelo derriba a un ministro

En 1961, John Profumo, ministro británico de Guerra, inició una relación con Christine Keeler, una modelo de 19 años que también frecuentaba a Yevgeny Ivanov, agregado naval soviético y oficial de inteligencia.

El escándalo estalló en 1963. ¿Habían llegado secretos militares británicos hasta Moscú a través de la cama de Keeler?

Nunca se demostró.

Pero Profumo mintió al Parlamento sobre su relación y tuvo que dimitir. La crisis sacudió al gobierno de Harold Macmillan.

Mucho antes, Mata Hari había pasado a la historia como la seductora acusada de espiar para Alemania. Francia la fusiló en 1917, aunque las pruebas de su culpabilidad siguen siendo discutidas.

Y durante la Guerra Fría, Alemania Oriental utilizó espías Romeo: hombres que enamoraban a secretarias occidentales para obtener documentos clasificados. La seducción, evidentemente, no tiene sexo exclusivo.

De las bombas a los microprocesadores

El espionaje ha cambiado de objetivos. Ayer se buscaban secretos nucleares y movimientos de tropas. Hoy interesan los chips que hacen funcionar la inteligencia artificial y las decisiones empresariales capaces de alterar el equilibrio entre Washington y Pekín.

Alice Huang todavía no es otra Cindy. Las sospechas sobre sus actividades no equivalen a pruebas de espionaje.

Pero hay algo que permanece intacto desde Mata Hari hasta Nvidia: la debilidad humana ante la seducción, la vanidad y la confianza.

Villarejo lo llamaba "información vaginal". Los franceses preferían Cherchez la femme.

Y los servicios secretos saben que, por sofisticada que sea la tecnología, hay confidencias que siguen escapándose entre las sábanas.