Embajada de EE. UU. reitera respaldo al cierre de fábrica china que operaba sin permisos en RD

Autoridades dominicanas durante el de fábrica china en República Dominicana por violaciones legales. ( IMAGEN DIFUNDIDA POR EL MINISTERIO DE INDUSTRIA Y COMERCIO. )

La Embajada de Estados Unidos en República Dominicana reiteró este lunes el respaldo de su Gobierno a las autoridades dominicanas por la clausura de una "gran fábrica de cartón" de capital chino que operaba sin los permisos correspondientes en San Antonio de Guerra, provincia Santo Domingo.

A través de su cuenta oficial en la red social X, la sede diplomática compartió una publicación del subsecretario de Estado para Asuntos del Hemisferio Occidental, Juan Pablo Segura, en la que reconoce las medidas adoptadas por el país contra el establecimiento.

"Reconocemos a las autoridades de la República Dominicana por tomar medidas decisivas para clausurar una gran fábrica de cartón que operaba ilegalmente en Santo Domingo bajo administración china", señala el mensaje difundido por la Embajada.

La representación estadounidense sostuvo que no se debe permitir que empresas operen sin los permisos requeridos, mantengan depósitos ilícitos de combustible o incumplan las leyes laborales mediante la contratación irregular de trabajadores extranjeros.

"Una verdadera alianza económica requiere transparencia, competencia justa y respeto al Estado de derecho", agrega la publicación.

Clausura de la fábrica

La empresa intervenida es Fábrica Cartesa, ubicada en la comunidad Pata de Palma, en San Antonio de Guerra. El operativo fue realizado el pasado 29 de octubre por el Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes (MICM), a través del Cuerpo Especializado de Control de Combustibles y Comercio de Mercancías (Ceccom), con la participación de la Dirección General de Migración y el Ministerio de Vivienda y Edificaciones (Mived).

.@WHAAsstSecty: Reconocemos a las autoridades de la República Dominicana por tomar medidas decisivas para clausurar una gran fábrica de cartón que operaba ilegalmente en Santo Domingo bajo administración china. No se tolerará operar sin permisos, mantener un depósito ilícito de combustible ni evadir las leyes laborales mediante la contratación ilegal de trabajadores extranjeros. Una verdadera alianza económica requiere transparencia, competencia justa y respeto al Estado de derecho. — EmbajadaUSAenRD (@EmbajadaUSAenRD) November 9, 2026

Durante la intervención, las autoridades detectaron que el establecimiento carecía de certificado de uso de suelo y de otras autorizaciones necesarias para desarrollar sus actividades.

También encontraron un depósito de combustible que operaba sin cumplir las disposiciones de la Ley 112-00 de Hidrocarburos. En el lugar fueron ocupados un tanque con capacidad para 5,000 litros y 1,000 galones de gasoil, cuyo valor conjunto fue estimado en 2.25 millones de pesos.

El Mived ordenó la paralización de las obras por violaciones a la Ley 687-82, mientras que Migración verificó la situación de los trabajadores extranjeros.

Denuncia de empresarios dominicanos afectados

Empresarios dominicanos afectados por la expansión de establecimientos comerciales de capital chino, algunos de ellos en negocios con empresas de Estados Unidos, han denunciado la aparente facilidad con que estos establecimientos incumplen las leyes dominicanas, en perjuicio de quienes operan dentro del marco legal. Las quejas abarcan presuntas irregularidades fiscales y aduaneras, violaciones de las normas laborales y contratación de extranjeros indocumentados, prácticas que, según los denunciantes, generan condiciones de competencia desleal ante la insuficiente fiscalización de las autoridades.

Un caso particularmente revelador es el de la fábrica de cartones señalada por el subsecretario de Estado estadounidense Segura, cuyo establecimiento y operación al margen de las disposiciones legales dominicanas han puesto en evidencia las deficiencias de los mecanismos de supervisión.

La instalación industrial pudo establecerse prácticamente bajo las narices de las autoridades, pese a las exigencias de permisos de construcción, operación, seguridad y protección ambiental. El caso plantea interrogantes sobre la responsabilidad de las instituciones encargadas de impedir que empresas nacionales o extranjeras desarrollen actividades sin cumplir los requisitos establecidos por la ley.

Reacción oficial

El pronunciamiento de la Embajada estadounidense se suma a lo expresado previamente por Segura y se produce en medio de las inspecciones realizadas por distintas instituciones dominicanas a establecimientos comerciales de capital chino, por presuntas irregularidades tributarias, laborales, comerciales y de seguridad.