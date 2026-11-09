Comercio binacional opera con normalidad en Jimaní pese a tensión en Haití

El comercio binacional entre República Dominicana y Haití se desarrolla con normalidad este lunes en el paso fronterizo de Malpaso, en Jimaní, donde comerciantes dominicanos y haitianos mantienen un dinámico intercambio de mercancías, pese a la situación de inseguridad que afecta al vecino país.

Durante la jornada de mercado, una de las principales actividades económicas de esta zona fronteriza, no se han reportado incidentes ni dificultades que impidan el movimiento comercial entre ambas naciones.

El intercambio de productos agrícolas y otras mercancías continúa desarrollándose de manera habitual, en contraste con los acontecimientos de violencia que se registran en distintas localidades haitianas.

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El comerciante dominicano Braulin Montero aseguró que las actividades comerciales transcurren sin inconvenientes y puso en duda que se haya producido un nuevo incremento significativo de efectivos militares en la puerta fronteriza de Malpaso.

Según explicó, aunque se mantiene una importante presencia de soldados del Ejército de República Dominicana, el reforzamiento militar fue establecido hace aproximadamente 20 días y continúa sin cambios sustanciales.

Montero consideró que, de haberse producido nuevas movilizaciones de tropas, estas podrían estar destinadas a otros puntos de la frontera y no necesariamente al acceso principal del mercado binacional.

Vigilancia en caminos y montañas

La presencia militar se mantiene en los caminos de acceso, puestos de chequeo, zonas montañosas y distintos tramos de la verja perimetral que separa ambos países.

Estas labores de vigilancia corresponden a las unidades del Ejército de República Dominicana desplegadas en la provincia Independencia, donde opera el 14.º Batallón de Infantería, cuya sede principal se encuentra en la Fortaleza El Rodeo, en Jimaní.

También se mantiene la vigilancia en la sección Tierra Nueva y en la comunidad conocida como La 40, ubicada en el paraje Las Lajas, una zona del territorio dominicano habitada mayoritariamente por ciudadanos haitianos.

En La 40 existe un puesto militar que mantiene presencia permanente debido a las características de esta zona fronteriza y su proximidad al lago Azuei.

Este lago constituye uno de los puntos sensibles de la frontera, debido a que sus aguas son utilizadas para realizar cruces irregulares hacia territorio dominicano mediante pequeñas embarcaciones o yolas.

Movimientos de helicópteros y aviones militares

Por otra parte, durante la tarde del domingo fueron observados dos helicópteros en el helipuerto de las instalaciones militares de Jimaní, mientras que tres aviones militares dominicanos sobrevolaron distintos puntos de la línea fronteriza.

Hasta el momento se desconocen las razones de estos movimientos aéreos y si están relacionados con operaciones de vigilancia, reconocimiento o alguna actividad vinculada con la situación de seguridad que atraviesa Haití.

Tampoco se ha informado oficialmente si la presencia de las aeronaves responde a operaciones rutinarias de las Fuerzas Armadas o a un despliegue especial.

Pese a estos movimientos militares, las actividades comerciales y el tránsito autorizado de mercancías en Malpaso continúan desarrollándose con normalidad.

La vigilancia militar permanece activa tanto en los accesos formales como en las zonas montañosas y los puntos considerados vulnerables a los cruces migratorios irregulares.

Hasta el momento, no se han reportado alteraciones del orden ni interrupciones del comercio binacional en Jimaní durante la jornada de este lunes.