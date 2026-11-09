China acusa a Estados Unidos de generar tensiones con cierre de fábrica en Guerra

Autoridades dominicanas en el cierre de la fábrica Cartesa en Guerra. ( CEDIDA POR INDUSTRIA Y COMERCIO )

La Embajada de China en República Dominicana acusó a Estados Unidos de intentar introducir tensiones en la relación bilateral entre ambos países, luego de que un alto funcionario del Departamento de Estado estadounidense respaldara públicamente la clausura de una fábrica de cartón de capital chino en San Antonio de Guerra, provincia Santo Domingo.

En un comunicado, el portavoz de la misión diplomática china consideró que Washington aprovechó un caso particular de aplicación de la ley dominicana para generalizar sus señalamientos contra las empresas chinas establecidas en el país y afectar la cooperación económica entre Santo Domingo y Beijing.

La reacción se produce después de que Juan Pablo Segura, subsecretario de Estado para Asuntos del Hemisferio Occidental, felicitara a las autoridades dominicanas por el cierre del establecimiento, al que atribuyó operaciones sin los permisos correspondientes, almacenamiento irregular de combustible y presuntas violaciones a las disposiciones laborales.

Felicitamos a las autoridades de la República Dominicana por haber tomado medidas decisivas para cerrar una enorme fábrica ilegal de cartón, gestionada por chinos, en Santo Domingo. No se tolerará que se opere sin permisos, se gestione un depósito de combustible ilícito y se eludan las leyes laborales mediante la contratación ilegal de trabajadores extranjeros. Una verdadera colaboración económica requiere transparencia, competencia leal y respeto al Estado de derecho. — Juan Pablo Segura (@WHAAsstSecty) November 9, 2026

La Embajada de Estados Unidos también difundió el pronunciamiento de Segura, quien sostuvo que una verdadera alianza económica requiere transparencia, competencia justa y respeto al Estado de derecho.

RELACIONADAS

Frente a estas declaraciones, la representación diplomática chinasostuvo que su Gobierno exige a sus ciudadanos y empresas cumplir las leyes de los países donde operan y que respeta la aplicación de la legislación dominicana por parte de las autoridades competentes.

No obstante, advirtió que no permitirá que un caso particular sea utilizado para estigmatizar a toda la comunidad empresarial china ni desacreditar su presencia en República Dominicana.

La misión diplomática defendió que la mayoría de los ciudadanos y empresas de capital chino establecidos en el país desarrolla sus actividades de manera honesta y conforme a las normas locales, además de contribuir a la generación de empleos y al desarrollo económico y social.

Defiende soberanía dominicana

En su declaración, China también cuestionó la intervención pública de funcionarios estadounidenses en un asunto relacionado con la aplicación de las leyes dentro del territorio dominicano.

"República Dominicana es un Estado soberano e independiente", expresó la Embajada del país asiático, al considerar que la aplicación de la legislación nacional constituye un asunto interno que no requiere que actores externos dicten pautas o emitan valoraciones.

La Embajada calificó de "abierta, transparente y de beneficio mutuo" la cooperación económica y comercial entre China y República Dominicana, y exhortó a los funcionarios estadounidenses a evitar "manipulaciones políticas verbales" que puedan afectar esos vínculos.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/11/10/596378f4-49d3-47b7-b822-55e6bf48fc30-23f17d00.jpg Comunicado difundido por la Embajada de China en República Dominicana.

El caso de la fábrica

El pronunciamiento chino se produce tras la clausura de una fábrica de cartón de capital chino en San Antonio de Guerra, donde las autoridades dominicanas detectaron irregularidades relacionadas con los permisos de operación, las normas de construcción y el almacenamiento de combustible.

Durante la intervención, encabezada por Industria, Comercio y Mipymes (MICM), a través del Cuerpo Especializado de Control de Combustibles y Comercio de Mercancías, fue identificado un depósito de combustible que operaba sin cumplir las disposiciones de la Ley 112-00 de Hidrocarburos. Las autoridades ocuparon un tanque con capacidad para 5,000 litros y 1,000 galones de gasoil, cuyo valor conjunto fue estimado en 2.25 millones de pesos.

El Ministerio de Vivienda, Hábitat y Edificaciones ordenó la paralización de las obras por incumplimientos de la Ley 687-82, mientras que la Dirección General de Migración verificó la situación de los trabajadores extranjeros.

El respaldo de Washington a la actuación dominicana y la posterior respuesta de Beijing colocan el caso en un escenario de mayor tensión en torno a la presencia de capital chino en el país y la competencia de influencia entre ambas potencias en la región.