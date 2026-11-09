Alto funcionario de EE. UU. respalda ofensiva contra fábrica china en República Dominicana

Juan Pablo Segura elogia cierre de fábrica china en República Dominicana por violaciones legales. ( IMAGEN DIFUNDIDA POR EL MINISTERIO DE INDUSTRIA Y COMERCIO )

El Gobierno de Estados Unidos expresó este lunes su respaldo a las autoridades dominicanas por la clausura de una fábrica de cartón de capital chino en San Antonio de Guerra, provincia Santo Domingo, donde se detectaron violaciones a las normas de construcción, almacenamiento de combustibles y contratación de trabajadores extranjeros.

El pronunciamiento fue realizado por Juan Pablo Segura, subsecretario de Estado para Asuntos del Hemisferio Occidental, mediante una publicación en su cuenta oficial de la red social X.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/11/09/captura-de-pantalla-2026-11-09-144255-429757a9.png Publicación de Juan Pablo Segura, subsecretario de Estado para Asuntos del Hemisferio Occidental en X: (X)

"Felicitamos a las autoridades de la República Dominicana por tomar medidas decisivas para cerrar una enorme fábrica ilegal de cartón operada por chinos en Santo Domingo", expresó el funcionario estadounidense.

Segura destacó que el establecimiento funcionaba sin las autorizaciones correspondientes, mantenía un depósito clandestino de combustible y evadía las disposiciones laborales mediante la contratación irregular de extranjeros.

"Una verdadera asociación económica requiere transparencia, competencia justa y respeto al Estado de derecho", agregó.

Las declaraciones representan un respaldo público de Washington a las medidas adoptadas por República Dominicana contra una empresa de capital chino, en momentos en que las autoridades nacionales intensifican las inspecciones a establecimientos comerciales e industriales por incumplimientos fiscales, laborales y de seguridad.

Una fábrica que operaba sin permisos

La empresa señalada por Segura es Fábrica Cartesa, ubicada en la comunidad Pata de Palma, en San Antonio de Guerra.

El establecimiento fue intervenido el 29 de octubre por el Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes (MICM), a través del Cuerpo Especializado de Control de Combustibles y Comercio de Mercancías (Ceccom), con participación de la Dirección General de Migración (DGM) y el Ministerio de Vivienda y Edificaciones (Mived).

Durante la inspección, las autoridades comprobaron que la empresa carecía del certificado de uso de suelo y de las autorizaciones necesarias para sus actividades comerciales.

El complejo estaba compuesto por tres naves industriales y un edificio de cuatro niveles destinado a oficinas y residencias.

En las instalaciones también se encontró un depósito de combustible que operaba sin cumplir las regulaciones establecidas en la Ley 112-00 de Hidrocarburos.

Los agentes ocuparon un tanque con capacidad para almacenar 5,000 litros y retuvieron 1,000 galones de gasoil. El valor conjunto de lo incautado fue estimado en RD$2.25 millones.

El Mived dispuso la paralización de las obras por violaciones a la Ley 687-82, mientras Migración verificó la situación del personal extranjero contratado.

El ministro de Industria, Comercio y Mipymes, Eduardo Sanz Lovatón, sostuvo entonces que República Dominicana mantiene sus puertas abiertas a la inversión extranjera, siempre que las empresas cumplan las leyes nacionales.

Inspecciones a establecimientos de capital chino

El respaldo estadounidense llega después de una serie de operativos contra establecimientos de capital chino que han puesto al descubierto irregularidades en materia tributaria, laboral, comercial y de seguridad.

Como ha documentado Diario Libre, el Ministerio de Trabajo inspeccionó en octubre 101 tiendas y plazas comerciales de capital chino en el Distrito Nacional y las provincias Santo Domingo, San Pedro de Macorís y La Altagracia.

Durante las inspecciones se levantaron 1,016 actas, de las cuales 42 correspondieron a infracciones remitidas a los tribunales.

Entre las violaciones detectadas figuraron incumplimientos del descanso semanal, falta de pago de horas extraordinarias, irregularidades en las bonificaciones y contratación de trabajadores extranjeros fuera de las disposiciones legales.

La institución también dispuso la paralización de labores en 24 establecimientos por condiciones que representaban peligro para sus trabajadores.

Más recientemente, Pro Consumidor anunció nuevas clausuras de establecimientos comerciales de propietarios chinos por incumplimientos de las normas sanitarias y de protección al consumidor.

Las fiscalizaciones tributarias también han determinado diferencias millonarias en obligaciones fiscales de comercios de capital chino, aunque esas determinaciones no equivalen necesariamente a impuestos recaudados.

El pronunciamiento de Washington

Juan Pablo Segura asumió como subsecretario de Estado para Asuntos del Hemisferio Occidental el 14 de agosto de 2026, dentro de la administración del presidente Donald Trump.

Desde esa posición tiene responsabilidades en la política estadounidense hacia América Latina y el Caribe, incluidas las relaciones económicas y comerciales.

Su publicación de este lunes destaca la necesidad de que las empresas extranjeras operen bajo condiciones de competencia justa y cumplan las regulaciones de los países donde se establecen.

La declaración se produce en medio de las reclamaciones de comerciantes dominicanos, que han denunciado presuntas prácticas de competencia desleal de determinados establecimientos de capital chino.

En septiembre, el Gobierno dominicano había informado que mantenía bajo supervisión estas empresas para garantizar el cumplimiento de las leyes nacionales.