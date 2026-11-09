Tras las pistas de los que no regresaron

Entre las denuncias más recurrentes en los casos de personas desaparecidas en República Dominicana hay una que siempre surge, como un doloroso recordatorio del abandono del Estado. Los parientes y allegados terminan asumiendo buena parte de la búsqueda. Ante la desesperación, las demoras y la falta de respuestas, consiguen pistas, organizan equipos de rastreo y recorren instituciones en busca de información.

En ocasiones, esas pesquisas concluyen con el hallazgo de los cuerpos de sus seres queridos. En otras, la incertidumbre permanece. Son padres, madres, hijos y hermanos que, además de enfrentar la ausencia, se ven obligados a convertirse en investigadores para intentar encontrar a quienes desaparecieron.

Las historias de Reibi Romero Díaz, Ana Iris Román Martínez, Bienvenido Eusebio Díaz y otras cuatro personas muestran cómo, en medio del dolor, las familias han tenido que impulsar búsquedas que consideran poco atendidas por las instituciones.

Nueve meses dando vueltas

Desde que encontraron los restos de su hijo Reibi, a Austria Díaz se le cayó gran parte del cabello y le aparecieron brotes en el cuero cabelludo. "La doctora dijo que diera gracias a Dios que se me reventó la cabeza y no el corazón. Eso fue Dios que fue por ahí que exploté, de tanto sufrimiento", cuenta.

Reibi, un camionero de 39 años residente en Las Matas de Farfán, desapareció el 23 de julio de 2022, cuando salió en su camión a buscar un cargamento de aguacates en Hato Mayor. Desde entonces se perdió su rastro y el del vehículo. Su madre presentó la denuncia el 26 de julio.

Ante la falta de respuestas, la familia pagó a militares y también costeó búsquedas privadas.

Austria también intentó conseguir los registros telefónicos de su hijo para saber con quién habló antes de desaparecer. La compañía telefónica le explicó que esa información debía solicitarse a través de la Fiscalía. Sin embargo, según relata, los fiscales y la Dirección Central de Investigación (Dicrim) tardaron meses en facilitarla y le ofrecían explicaciones sobre supuestos errores en los números y la pérdida de contactos al duplicar la tarjeta SIM.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/11/09/reibi-romero-alquerido-romero-y-austria-diaz-cedida-por-la-familia-8749e8c0.jpeg De izquierda a derecha, Reibi Romero, Alquerido Romero y Austria Díaz. (CEDIDA A DIARIO LIBRE POR LA FAMILIA) https://resources.diariolibre.com/images/2026/11/08/whatsapp-image-2026-11-08-at-53044-pm-838b5c3f.jpeg Reibi Romero Díaz. (FOTO CEDIDA A DIARIO LIBRE POR LA FAMILIA. ) ‹ >

Durante nueve meses, Austria peregrinó entre instituciones. "Cuando iba a Desaparecidos me decían que tenía que ir a la Fiscalía. Cuando iba para la Fiscalía me mandaban al Dicrim", recuerda. Mientras tanto, no dejó de buscar. Se metió hasta las cañadas, sin recibir una respuesta que le permitiera saber qué había ocurrido con su hijo.

La búsqueda también afectó a su familia. Su esposo enfermó de cáncer y ella y su hija tuvieron que interrumpir por un tiempo los rastreos para poder cuidarlo. El hombre falleció y Austria quedó, además del dolor, con la responsabilidad de pagar el préstamo que él había tomado para comprar el camión de Reibi.

La madre recuerda que uno de los fiscales le dijo que nunca tendría respuestas porque su hijo era "un desaparecido más". "Como soy una infeliz que trabaja cada día con un suape y un escobillón para ganarse la vida, por eso es un desaparecido más", respondió.

El 25 de enero de 2025 apareció una osamenta en una zona de Los Llanos de San Pedro, cerca del lugar donde se había perdido el rastro del camión.

Austria se enteró por un grupo de WhatsApp, no por una notificación oficial. Al llegar, reconoció a su hijo por la ropa interior, la correa y los tenis talla 42. En mayo de ese año, la Asociación Dominicana de Familiares de Desaparecidos y el Inacif confirmaron mediante pruebas de ADN que los restos pertenecían a Reibi.

Una hija detrás de las pistas

La periodista Evelyn Abreu todavía busca a su madre, Ana Iris, desaparecida desde la mañana del 4 de julio de 2024. La mujer, de 54 años, salió de su vivienda en Herrera, Santo Domingo Oeste, rumbo a Los Alcarrizos para visitar a su padre.

Evelyn denuncia que desde el principio encontró obstáculos para reportar la desaparición. "Cuando intentamos poner la denuncia nos hicieron esperar 72 horas para ponerla. No sabíamos dónde denunciar y cuando llegábamos al lugar que decían que era de ahí nos mandaban a otro sitio", relata.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/11/08/persiste-el-misterio-por-desaparicion-de-ana-iris-roman-a9c16f74-focus-0-0-1200-675wam-ee1c1c24.jpg Evelyn Abreu busca respuestas.

La demora en el levantamiento de cámaras y la falta de resultados la llevaron a iniciar su propia investigación. Cuando finalmente recibieron la denuncia, les dijeron que no tenían que hacer nada más. Al día siguiente, Evelyn descubrió que también debía presentar otra en el Ministerio Público, un paso que, asegura, no le habían explicado.

Decidió entonces conseguir el reporte de llamadas del teléfono de su madre y la última celda desde la que se había conectado. Obtuvo ambas informaciones y las llevó al Dicrim. Allí, el oficial a cargo de la unidad de desaparecidos cuestionó cómo logró esos datos antes que la Policía.

"Le dije que aquí no se trata de quién consiguió qué, la que está desaparecida es mi madre. Lo relevante es qué ustedes van a hacer con esa información", recuerda.

Con los datos de ubicación, Evelyn solicitó una unidad canina para rastrear el lugar. Según su relato, los perros marcaron que allí podía haber pertenencias de su madre. Sin embargo, sostiene que no se actuó a partir de ese indicio.

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Otras familias, búsquedas propias

A Dircia Solaini de los Santos, conocida como Madelyn, de 42 años, la reportaron como desaparecida el 9 de octubre de 2026.

Casi un mes después, sus hermanos volvieron a internarse en los matorrales de Abra Grande, en Las Terrenas, Samaná. El 1 de noviembre, Nelson Domínguez encontró tierra removida. Al excavar, la familia halló la blusa que Madelyn llevaba el día de su desaparición y fragmentos óseos.

Carli Franchesca Guzmán Roche, de 22 años, desapareció el 2 de septiembre de 2021, después de salir de Baní hacia una villa en Sosúa, Puerto Plata. Su familia pidió que se investigara la propiedad y a un ciudadano estadounidense que, según testigos, había estado con ella. Un tío afirmó que durante un operativo alertaron a los agentes sobre un fuerte olor, pero estos lo atribuyeron a un animal muerto.

El caso se archivó y la familia realizó manifestaciones y vigilias. En enero de 2026, durante una remodelación de la villa, los trabajadores encontraron sus restos.

La familia de Bienvenido Eusebio Díaz, de 57 años, también emprendió su propia investigación. El hombre desapareció el 21 de mayo de 2026, después de salir de Higüey hacia Verón para reunirse con una persona que se promocionaba como brujo en TikTok.

Sus parientes localizaron el perfil de esa persona, consiguieron su número telefónico y uno de ellos se hizo pasar por interesado en sus servicios para obtener información. También identificaron a un motoconchista que presuntamente transportaba personas hasta el lugar. Uno de los hijos de Bienvenido utilizó un dron para ubicar una vivienda vinculada con la búsqueda.

Los familiares aseguraron que tenían información para intervenir la propiedad, pero debieron esperar varias horas por una autorización superior. Cuando las autoridades llegaron fue tarde. La vivienda había sido pintada y modificada.

En Nagua, la madre de Anderson Santos Rodríguez, de 23 años, también participó en la búsqueda.

El joven desapareció el 7 de octubre de 2026 en Las Garzas. 11 días después, comunitarios de Rincón de Molinillo bloquearon la Autovía del Nordeste para reclamar que se agilizaran las investigaciones. El 18 de octubre, su madre y otros residentes encontraron prendas parcialmente quemadas en una plantación de arroz. Tres días después, las autoridades localizaron el cuerpo.

Otro caso terminó con un hallazgo distinto. Octavio Emilio Quezada, de 72 años, trabajaba como masajista terapéutico y desapareció el 21 de septiembre. Su hijo Jesús recorrió hospitales, oficinas del 911 y destacamentos policiales después de enterarse de que una ambulancia había trasladado a su padre.

Cerca de una semana después lo encontró en la morgue del hospital Mario Tolentino Dipp, donde, según le informaron, el cuerpo permanecía desde el sábado anterior. "Nunca se le dio una entrada en un libro. Lo llevaron, lo pusieron ahí y se murió", lamentó. Luego se determinó que la causa del fallecimiento fue una convulsión.