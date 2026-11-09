Dos feminicidios elevan a 81 las víctimas en el 2026

Leonalfry Torres Hernández y Rosanny del Carmen Almonte Molina. ( TOMADA DE LAS REDES SOCIALES DE LA VÍCTIMA )

Dos mujeres murieron a tiros durante el fin de semana en hechos atribuidos a sus parejas y exparejas en San Juan de la Maguana y la provincia Valverde, en una nueva jornada de violencia contra las mujeres que eleva a 81 las víctimas de feminicidios en el país durante 2026, tras los 79 casos reportados por la ministra de la Mujer, Gloria Reyes.

En San Juan de la Maguana, Jocelyn Ceballo Matrillé, de 36 años y oriunda de San Francisco de Macorís, murió durante la madrugada en un apartamento del residencial Caonabo Tower. Por el hecho fue detenido Francisco Rosendo Moya Tavares, de 57 años, señalado como su expareja sentimental.

La mujer habría viajado junto a sus dos hijas menores tras recibir una invitación para compartir una cena.

Sin embargo, terminó en el residencial donde ocurrió el crimen. Versiones extraoficiales indican que ambos estaban separados por presuntos episodios de violencia, aunque las autoridades no han confirmado esos antecedentes.

Dos menores se encontraban en el apartamento cuando ocurrió el hecho y quedaron bajo protección de las instituciones correspondientes.

Detención y evidencias

La Policía informó que Moya Tavares fue detenido poco después mientras se desplazaba en una yipeta Chevrolet Tahoe. El levantamiento del cadáver estableció que Ceballo Matrillé falleció por un shock hemorrágico provocado por heridas de bala.

En la escena, la Policía Científica recolectó una pistola calibre nueve milímetros, seis cápsulas, casquillos y un proyectil mutilado. El detenido permanece bajo custodia y será presentado ante el Ministerio Público.

En Valverde

El segundo caso ocurrió en el sector El Paraíso, municipio de Esperanza, donde murió Rosanny del Carmen Almonte Molina, de 47 años, tras recibir varios disparos presuntamente realizados por su pareja, Leonalfry Torres Hernández, conocido como Leo.

El hombre también se habría disparado y resultó herido, por lo que fue trasladado a un centro de salud.

Un familiar de Almonte Molina afirmó que entre ambos existían antecedentes de violencia y una orden de alejamiento. La Policía y el Ministerio Público investigan las circunstancias del suceso y las responsabilidades correspondientes.

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