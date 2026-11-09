Luis Har: La vida después de un secuestro

En esta fotografía tomada el 8 de enero de 2025, Luis Har, un rehén israelí liberado, habla durante una entrevista con la AFP en Tel Aviv. ( ACK GUEZ / AFP )

El 7 de octubre de 2023 terroristas de Hamás invadieron una franja de tierra israelí asesinando a 1,200 personas y secuestrando a 251, entre ellos Luis Har, su compañera Clara, sus cuñados Fernando y Gabriela, y su sobrina Mía. Las mujeres fueron liberadas 56 días después. Luis y Fernando permanecieron prisioneros de los terroristas 126 días, hasta que un comando de las fuerzas israelíes los liberó. En su libro Rescatado, Luis Har narra el secuestro, el horror y el miedo de meses en cautiverio. Las privaciones de comida y agua. El terror psicológico. La extraña relación de dependencia que se crea con el captor. El miedo en todas sus formas y grados. Salieron vivos. Otros tuvieron peor suerte, vivieron su cautiverio en túneles bajo tierra, y fueron cruelmente torturados y asesinados.

Ver a la población civil de Gaza acompañando a Hamás en el saqueo del kibutz. La caminata descalzos por kilómetros de túneles subterráneos. Las horas como días, los días como años. El pesar por los hijos y nietos, el miedo a no volverlos a ver. El vértigo del rescate. El agradecimiento a los soldados que les devolvieron la libertad. El largo camino de la recuperación. Recuperar la vida.

-Han pasado tres años desde aquel 7 de octubre. ¿Se supera?

No. Para mí, que hayan sido tres años... eso es una fecha. Nosotros lo llevamos todos los días. No es algo que se pueda borrar ni curar. El trauma lo llevamos dentro, pienso que para toda la vida.

"Nosotros no tenemos el derecho de poder perder, porque desaparecemos." Luis Har “

-¿Y el país? ¿Israel se ha recuperado del 7 de octubre?

Ese 7 de octubre ha cambiado la vida de tanta gente... En Israel cada uno de los ciudadanos tiene un vecino, un primo, alguien cercano afectado. A cada uno le tocó ese 7 de octubre de alguna forma. El ejército de Israel no es un ejército de mercenarios pagados, sino que es del pueblo, es de nosotros. Cada uno de los hijos va al ejército, es lo común. Algunos con más amor, algunos con menos, pero es algo que todos hacen. Hay una identificación muy completa y es parte de la vida en Israel.

-¿Quién tiene el poder en Palestina? ¿Hamás? ¿Y la Autoridad Palestina?

Hamás fue matando antes del 7 de octubre a todos y cada uno de los que consideró contrarios.

-¿La población civil de Gaza está con Hamás o está sometida a Hamás?

Yo pienso que, como son tantos años desde que Hamás está en el poder... Les inculcan ese odio de que hay que matar judíos. Los niños que nacen son shahidi, mártires. Los hacen crecer con la idea de que tienen que ser mártires matando a judíos, y eso lo llevan dentro. También los convencen con la idea de que los judíos son peores que el diablo y que lo único que pretendemos es la mezquita de Omar. Que nosotros queremos conquistarlos.

"No es solamente maldad, es mucho más profundo. Es un odio arraigado y creo que en Europa no se dan cuenta." Luis Har “

-¿Quién da las armas y el dinero a Hamás?

Irán. El mundo árabe por medio de Catar.

-¿Ha habido en algún momento un cambio dentro de Hamás?

Yo tuve un encuentro con Mosab Hassan Yousef, el Príncipe Verde, que es como le llama la inteligencia israelí. Es uno de los hijos del jeque Hassan Youssef, uno de los fundadores de Hamás. Él defiende que no hay que tener dos países, sino que hay que vivir juntos en Israel porque... ¿para qué empezar de cero? En Israel tenemos todo; lo único que falta es aceptar vivir en paz, vivir dos pueblos en el mismo país. Eso es bueno para el pueblo árabe y también para los judíos. Lo que él se plantea es: "¿Por qué no arrancar ya con el progreso de Israel como punto de partida en vez de empezar de cero?". Es lo más sensato, pero no prevalece.

-Se atribuye a Golda Meir la frase "si los árabes deponen las armas llega la paz, pero si Israel depone las armas se acaba Israel".

Eso es exactamente así. Nosotros no tenemos el derecho de poder perder, porque desaparecemos. Por eso hay que estar preparados siempre.

"Frente a lo que pasó no es posible no estar unidos." Luis Har “

-¿Por qué otros países árabes no apoyan o acogen a los palestinos?

Eso hay que preguntárselo a ellos. Egipto ha levantado una barrera; odian a los palestinos y los palestinos también los odian. Nada de lo que viene de Egipto les gusta. Hasta la comida, nos decían nuestros captores, que llega de Israel es mejor que la comida de Egipto.

-¿Muchos gazatíes pasan diariamente a Israel a trabajar?

Eso se acabó. Lo terminaron ellos, porque nos han defraudado completamente. Fíjese usted: se les han abierto las puertas de nuestras casas-algunos hasta dormían en ellas si se enfermaban-, se les mandó comida. ¡Qué no se hizo por esa gente años y años! El día del ataque todos esos trabajadores desaparecieron, porque ellos eran los que pasaban la información. Los terroristas que llegaron sabían dónde, cuándo y cómo. Hasta sabían qué familias viajaban los sábados y qué familias no viajaban. Es increíble, era esa misma gente a la que se daba trabajo y comida, a cuyos niños con cáncer se ha llevado a los hospitales de Jerusalén. Y son esos mismos niños los que vinieron a matarnos.

"Los judíos saben que prosperar es la única manera de mantener su identidad como pueblo. Y prosperan." Luis Har “

-¿Es la maldad de esa traición lo que más duele?

No es solamente maldad, es mucho más profundo. No, no... no es solamente maldad. Es un odio arraigado, y lo que yo digo es que en Europa no se dan cuenta.

-¿La izquierda y la derecha israelíes están en la misma posición respecto a este tema?

Frente a lo que pasó no es posible no estar unidos. Políticamente es importante esa unión, pero socialmente lo es más, porque fue el pueblo el que se unió. Se ayudaban el uno al otro, y nosotros, que estamos paseando por muchas partes del mundo, vemos el apoyo, el abrazo que recibimos de todas las comunidades judías con diferentes pensamientos, con diferentes ideas.

-Tres años después, ¿cómo analiza las reacciones en Europa o en Occidente?

Yo pienso que no se sabe la verdad, que tapan la verdad y que muchos mienten. La explicación de Israel en el mundo está muy mal llevada, aparte de que no lo quieren ver. Surgió nuevamente el antisemitismo, y eso les da pie para poder decir cualquier cosa. Desde que queremos conquistar el sur de Argentina hasta que provocamos los incendios en el mundo... Eso es antisemitismo básico.

-¿Cómo se explica la tolerancia de una parte de la izquierda europea a Hamás?

Algo así es cerrar los ojos y no querer ver. El asunto es que se les va a caer encima, porque está pasando ya en Francia, en Holanda, en Bélgica, en Madrid... En ningún conflicto, no importa qué conflicto sea, el medio para conseguir lo que se persigue no puede ser el terror. Hay que estar en contra del terrorismo, porque el terrorismo va en contra de la humanidad, ¡no solamente contra los judíos!

-Hoy, en el segundo cuarto del siglo XXI, ¿cuál es la "excusa" para el antisemitismo?

Es algo que nosotros también pensamos: ¿de dónde sale el antisemitismo? Pero entre nosotros decimos que siempre que haya un judío va a haber algún grado de antisemitismo. Siendo una minoría dentro de un país, los judíos siempre han sabido que, si no se estudia y no se prospera, no pueden subsistir como judíos. Hay que ser fuertes; entonces mandan a los hijos a que sean médicos, ingenieros... Es verdad que los judíos saben hacer plata de nada. Los judíos saben que prosperar es la única manera de mantener su identidad como pueblo. Y prosperan.

-¿Se arrepienten de haber dejado Argentina?

No. Yo me fui de Argentina a los 18 e hice toda mi vida en Israel, en un kibutz, que era una forma de vida diferente, una vida joven muy diferente a vivir en Buenos Aires. Es otra forma de vida, me sentí mucho más seguro y sentí menos el antisemitismo.

-¿Lo sentía en Buenos Aires?

No pasaron cosas terribles, pero siempre había alguien que decía "judíos de mierda" o nos llamaban "rusos de mierda". Yo estudiaba en la universidad y tenía un amigo con el que estudiaba, comía en mi casa... Un día se enteró de que era judío y me cortó como si estuviera muerto, no me volvió a hablar nunca más. ¡A mí me dolió tanto! Él nació en Argentina de padres croatas y ese odio... no lo entendí.

-Fueron secuestrados y la casa de Clara, saqueada. ¿Volvieron a vivir en ella?

Clara cambió todos los muebles y todo lo que ellos tocaron; regaló la ropa... No es fácil para nadie, pero nosotros pensamos que es nuestro hogar, es nuestra base y teníamos que volver.