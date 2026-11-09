Monseñor Castro Marte hace un llamado a la conservación de la vida en todas sus etapas

Monseñor Jesús Castro Marte es Obispo de la Diócesis de Nuestra Señora de la Altagracia en Higüey y vicepresidente de la Conferencia del Episcopado Dominicano. ( FOTO DE ARCHIVO )

El vicepresidente de la Conferencia del Episcopado Dominicano (CED) y obispo de la Diócesis de Nuestra Señora de la Altagracia en Higüey, Monseñor Jesús Castro Marte, escribió en una publicación en X que su mayor preocupación hoy es la conservación de la vida en todas sus etapas.

El Oobispo realizó la publicación a raíz de la visita a los a los nuevos recintos penitenciarios en construcción en Anamuya, Higüey, del director general de Servicios Penitenciarios y Correccionales (DGSPC) en el país, el politólogo Roberto José Santana Sánchez Visita que Castro Marte calificó de "excelente", por su "compromiso" con la reforma penitenciaria.

"Toda reforma judicial, policial y penitenciaria debe tener como eje fundamental la protección de la vida y la dignidad humana", aseguró el líder religioso.

Indicó que la sociedad necesita desarrollar un pacto social que permita prevenir la delincuencia, rescatar a los jóvenes que tienen problemas con la ley y ofrecerles oportunidades de rehabilitación y reinserción a la sociedad.

"No podemos seguir reproduciendo una sociedad que fabrica exclusión y violencia. La vida debe ser siempre nuestra prioridad", escribió Castro Marte para culminar su publicación.

El Obispo habla contra la violencia

Castro Marte, quien se ha caracterizado por su activa participación en el debate público y social del país, en septiembre de este año había hecho un llamado para combatir la delincuencia con "firmeza y autoridad" sin recurrir "a la violencia ni a la muerte".

"Toda vida humana merece respeto y protección; nadie, bajo ninguna circunstancia, tiene derecho a quitarle la vida a otra persona", escribió en esa ocasión.

En ese momento Castro Marte añadió que incluso cuando una persona esté vinculada a ambientes conflictivos, "la respuesta nunca puede ser la violencia ni la muerte".