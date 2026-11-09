El monorriel de Santiago pasa de una fecha incumplida a otra sin entrar en operación

El monorriel de Santiago ha pasado por distintos calendarios de terminación y puesta en funcionamiento desde que el Gobierno inició su construcción hace más de cuatro años, sin que hasta el momento el sistema haya comenzado a transportar pasajeros de manera regular.

Las fechas anunciadas por el presidente Luis Abinader y otros funcionarios han ido cambiando conforme avanzan los trabajos.

Lo que inicialmente se proyectaba para finales de 2023 y posteriormente para 2024 pasó a 2025 y luego a 2026, el año en el que las autoridades todavía sitúan la realización de pruebas antes de comenzar la operación comercial.

El proyecto comenzó el 30 de marzo de 2022, cuando Abinader encabezó el acto de inicio de los trabajos en Santiago. En ese momento, el mandatario presentó la obra como "una solución para mejorar la movilidad urbana de la ciudad y beneficiar directamente a más de 500,000 personas".

Uno de los primeros plazos recogidos en la cronología oficial fue el cierre de 2023 para completar la primera etapa.

Sin embargo, en su discurso de rendición de cuentas del 27 de febrero de 2023, Abinader trasladó la terminación de las obras al segundo trimestre de 2024. Al finalizar ese período, la meta pasó al cierre de 2024.

Las distintas fechas

En enero de 2023, Jhael Isa, entonces responsable del proyecto, había situado la apertura comercial en el primer trimestre de 2025. Meses después, en septiembre de ese mismo año, el presidente anunció que las pruebas del sistema comenzarían en marzo de 2024, otro compromiso que no se materializó en la fecha prevista.

En enero de 2024 llegó al país el primer tren, compuesto por cuatro vagones y el Ministerio de la Presidencia informó entonces que el proyecto contemplaba la recepción de 15 trenes y que se trabajaría en el acoplamiento de los componentes y en las pruebas estáticas y dinámicas.

Sin embargo, la llegada de esa primera unidad no significó que el monorriel estuviera listo para operar.

El 11 de agosto de 2024, Abinader participó en una prueba dinámica con pasajeros, durante la que condujo el tren entre las estaciones tres, en el ensanche Espaillat, y dos, en San Lorenzo, en un recorrido de aproximadamente dos kilómetros.

Posteriormente, el 16 de julio de 2025, el mandatario anunció que la obra civil estaría terminada el 31 de diciembre de ese año y que el sistema entraría en funcionamiento durante el primer trimestre de 2026.

Para entonces, Jhael Isa informó que la construcción civil tenía un avance de 83 %, mientras que el componente electromecánico alcanzaba el 28 %.

Sin embargo, ese calendario tampoco se cumplió. En mayo de 2026, el ministro de la Presidencia, José Ignacio Paliza, junto a Isa, informó que el proyecto presentaba un avance de ejecución del 95 % y que se esperaba iniciar la circulación de trenes en fase de prueba durante el último trimestre del año, con miras a ponerlo en funcionamiento a finales de 2026.

Un mes después, el 12 de junio, Abinader encabezó otra supervisión de los trabajos. En esa ocasión, Isa comunicó un avance global de 92.6 % y explicó que la obra civil estaría terminada en agosto, mientras que las pruebas dinámicas de movimiento de trenes se realizarían durante el último trimestre.

De octubre a diciembre, otra modificación

La programación volvió a cambiar en septiembre ya que durante una actividad encabezada por Abinader, el 14 de septiembre, Jhael Isa anunció que los trenes comenzarían a circular en octubre y que antes de finalizar el año se iniciaría una apertura progresiva, con visitas guiadas y posteriormente la operación comercial.

Sin embargo, el 15 de octubre, el director de Fitram informó que las primeras pruebas dinámicas se realizarían en diciembre.

Explicó que durante octubre y noviembre los trabajos estarían concentrados en los acabados de las estaciones, la instalación de equipos y las verificaciones eléctricas.

El funcionario también aclaró que la fecha de inauguración se establecería después de completar las pruebas dinámicas, por lo que el inicio de los recorridos de prueba no representa necesariamente la apertura del servicio al público.

Lo construido y lo que falta

Entre los avances ejecutados figuran la construcción del viaducto, la instalación de elementos estructurales, la llegada y ensamblaje de trenes y la realización de pruebas puntuales.

En junio de 2026, las autoridades informaron que se habían completado los 4,246 pilotes del viaducto y fabricado las 1,132 vigas contempladas en el proyecto.

No obstante, todavía quedaban etapas necesarias para habilitar el sistema, entre ellas las pruebas de los equipos, la circulación de los trenes y la verificación de los componentes eléctricos, de señalización y seguridad.

Las autoridades atribuyeron parte de los retrasos a modificaciones del trazado en el sector Reparto Universitario, realizadas a solicitud de la comunidad, así como a los trabajos necesarios para completar los distintos componentes de la infraestructura.

De esta manera, el monorriel llega a noviembre de 2026 sin haber iniciado operaciones comerciales y con diciembre como nueva fecha para comenzar las pruebas dinámicas.

Aunque el Gobierno mantiene la expectativa de ponerlo en servicio antes de finalizar el año, todavía no ha establecido una fecha definitiva para su inauguración.