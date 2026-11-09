Acusado de matar a su expareja en San Juan será presentado ante tribunal este martes

Francisco Rosendo Moya Tavares acusado de feminicidio de Jocelyn Ceballo. ( CEDIDO POR LA PN. )

Francisco Rosendo Moya Tavares, de 57 años, conocido como Blanco Moya, será presentado este martes ante el Juzgado de la Instrucción del Distrito Judicial de San Juan, donde se conocerá la solicitud de medida de coerción en su contra por la muerte a tiros de su expareja sentimental, Jocelyn Ceballo Matrillé, de 36 años, ocurrida en un apartamento del residencial Caonabo Tower, en San Juan de la Maguana.

La madre de la víctima, identificada por su apellido Matrillé, denunció que su hija era víctima de persecución y acoso por parte del acusado, al tiempo que exigió a las autoridades judiciales que el crimen no quede impune.

La mujer ofreció declaraciones desde San Francisco de Macorís, de donde era oriunda Jocelyn, y aseguró que su hija había decidido terminar la relación sentimental con Moya Tavares, pero este continuaba buscándola e insistiendo en una reconciliación.

Según relató, el hombre era muy celoso y presuntamente mantenía una conducta de persecución hacia su hija, aunque reconoció que desconocía muchos detalles de los problemas que enfrentaba la pareja, debido a que Jocelyn no acostumbraba contarle sus asuntos personales.

La madre explicó que su hija se había trasladado a San Juan de la Maguana junto al acusado, sin que ella conociera las circunstancias que motivaron el viaje.

Temor por las hijas

La madre narró que la última vez que conversó con Jocelyn fue alrededor de las 5:00 de la tarde del día anterior al crimen, sin que esta le informara que viajaría a San Juan de la Maguana.

Explicó que durante la madrugada comenzó a recibir llamadas y mensajes de familiares, quienes intentaban comunicarle lo ocurrido.

Según su testimonio, inicialmente recibió informaciones confusas sobre el paradero de su hija y de las dos menores que se encontraban con ella.

La familia llegó a temer que las niñas estuvieran retenidas por el hombre, hasta que posteriormente conocieron que Jocelyn había sido asesinada.

La madre indicó que las menores fueron retiradas del lugar durante la madrugada con la intervención de las autoridades del Ministerio Público.

Situación de las hijas

Uno de los aspectos que más preocupa a los familiares es la situación de las dos hijas que dejó la víctima, especialmente una menor que presenta discapacidad motora y requiere cuidados especiales.

De acuerdo con la madre, Jocelyn tenía una hija de 14 años de una relación anterior y otra niña procreada con Moya Tavares.

Explicó que la hija menor tiene dificultades para caminar y desplazarse por sus propios medios, por lo que dependía de los cuidados de su madre.

La abuela lamentó que ambas niñas tengan que enfrentar la pérdida de Jocelyn, particularmente la menor con discapacidad, quien necesitará atención y acompañamiento familiar.

También señaló que, aunque el imputado no era el padre biológico de la adolescente de 14 años, la trataba como a una hija.

Llamado a la justicia

Durante sus declaraciones, la madre manifestó preocupación por las supuestas relaciones laborales y políticas que atribuye al imputado.

Según afirmó, Moya Tavares es contador de profesión y desempeñaba funciones en la Dirección General de Aduanas, aunque dijo desconocer el cargo específico que ocupaba.

También expresó temor de que sus presuntos vínculos con personas influyentes pudieran favorecerlo durante el proceso judicial.

Estas afirmaciones corresponden a declaraciones de la familiar y no constituyen evidencia de intervención o protección por parte de funcionarios públicos.

La madre pidió al presidente Luis Abinader y a las autoridades judiciales que garanticen que el caso sea investigado y sancionado conforme a la ley, sin privilegios para el acusado.

Detención del imputado

Francisco Rosendo Moya Tavares permanece bajo custodia policial en San Juan de la Maguana, luego de ser detenido por agentes de la Subdirección Regional Oeste de Investigación (Dicrim), señalado como presunto responsable de la muerte de su expareja.

De acuerdo con el informe preliminar de la Policía Nacional, Jocelyn falleció a consecuencia de un choque hemorrágico provocado por heridas de proyectiles de arma de fuego.

Durante el procesamiento de la escena, miembros de la Policía Científica ocuparon una pistola calibre nueve milímetros, como parte de las evidencias recolectadas para la investigación.

El imputado deberá comparecer este martes ante el tribunal, donde el Ministerio Público solicitará la imposición de una medida de coerción por el hecho.

Mientras tanto, los familiares de Jocelyn reclaman que se esclarezcan todas las circunstancias que rodearon su muerte y que el caso no quede impune, tras una tragedia que dejó a dos niñas sin su madre.