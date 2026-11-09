Los pandilleros buscan negociar, pero Haití no confirma conversaciones

Captura de video de Wilson Joseph, conocido como "Lanmò San Jou". ( CAPTURA DE PANTALLA )

Un dron captó una bandera blanca colocada en el techo de una vivienda identificada como la residencia de Wilson Joseph, alias "Lanmò San Jou", líder de la pandilla haitiana 400 Mawozo. La imagen despertó interrogantes sobre si el grupo armado estaría enviando una señal de rendición o si se trataría de una maniobra para ganar tiempo y evitar nuevos operativos.

Sin embargo, una revisión de Diario Libre de las publicaciones en varios medios de comunicación dominicanos permitió identificar que el audiovisual ya había sido difundido el pasado 9 de septiembre por la cuenta de TikTok @magistrat.plen.nan1. Se trata del mismo video que ha circulado en publicaciones más recientes, por lo que su aparición no puede presentarse como un acontecimiento nuevo.

La situación se desarrolla mientras las fuerzas haitianas y extranjeras despliegan sus operaciones en la llanura del Cul-de-Sac, después de la desaparición de cuatro técnicos de aviación salvadoreños durante un ataque de pandillas el pasado 18 de octubre.

Como respuesta, el presidente de El Salvador, Nayib Bukele, desplegó 2,000 militares en Haití. Su llegada ha generado expectativas entre una población drenada por años de violencia e inseguridad.

Por el momento, no existen indicios comprobados de que los 400 Mawozo hayan acordado deponer las armas ni de que mantengan negociaciones formales con el Gobierno haitiano o alguna instancia internacional. Sin embargo, periodistas y fuentes consultadas por este periódico describen movimientos de hombres armados, solicitudes de diálogo y versiones sobre posibles cambios de refugio entre los principales cabecillas.

Sin señales de rendición

Uno de los episodios que alimenta las especulaciones sobre una posible salida negociada es la carta que Wilson Joseph envió a la Organización de las Naciones Unidas (ONU) para solicitar un diálogo en medio del aumento de las operaciones de seguridad.

Joseph afirmó que los cuatro salvadoreños habían muerto, aunque no presentó pruebas. También advirtió que las operaciones podrían agravar la violencia.

No obstante, Yves Manuel, director de información de Radio Télé Scoop, sostiene que, hasta donde conoce, no existen negociaciones.

"Los pandilleros sí las desean", explica. También desmiente las versiones sobre una supuesta visita de representantes de la ONU a Haití el 18 de noviembre para iniciar conversaciones con las bandas. Una posibilidad que, según afirma, estos grupos intentan hacer creer.

La posición del Estado también ha sido de rechazo al diálogo. "¡Las pandillas no podrán dormir tranquilas!", advirtió el primer ministro de transición, Alix Didier Fils-Aimé. El funcionario además prometió perseguir a los pandilleros y descartó cualquier señal de negociación o rendición.

Lunie Joseph, directora de la agencia digital LuneNews, coincide en que hasta ahora no hay señales de una entrega de armas. Según explica, los haitianos esperan que las operaciones desarticulen a los grupos que mantienen al país en zozobra.

Mientras que Valerio Saint-Louis, periodista y presentador de Télé Image, resalta otro aspecto. Aunque no tiene certeza de que existan acuerdos formales, considera que algunos pandilleros están manifestando su intención de negociar para salir de la situación en la que se encuentran. Incluso, asegura, hay integrantes que dicen haber sido obligados a incorporarse a esas estructuras y expresan su deseo de entregarse a la Policía.

Saint-Louis también señala que líderes como Barbecue, Wilson Joseph y Boss Johnny han publicado videos en los que piden la paz. Sin embargo, poco se sabe sobre sí decidieron abandonar las armas.

Cambios de refugio

La presión de los operativos también habría provocado desplazamientos de hombres armados fuera de sus zonas habituales de influencia.

Una investigación del medio haitiano AyiboPost informó que varios ciudadanos vieron a Joseph en Carrefour, en las inmediaciones de Puerto Príncipe, el viernes 6 de noviembre.

Según un testigo citado por el medio, el jefe pandillero vestía una camisa blanca, estaba acompañado de hombres fuertemente armados y salía de un hotel ubicado en la localidad de Thor.

AyiboPost también informó que un día antes se había celebrado en ese establecimiento una reunión en la que participaron varios jefes de pandillas, entre ellos Chrisla Chéry (alias Krisla).

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Yves Manuel señala que, bajo la presión de la ofensiva internacional, algunos grupos estarían abandonando sus refugios para trasladarse hacia otras provincias, todavía armados.

Mientras que desde la diáspora haitiana, el analista Ives Marie Chanel afirma que los intereses económicos de la organización explican por qué sus integrantes no estarían dispuestos a abandonar tan fácil sus actividades.

Chanel menciona los ingresos que, según sus cálculos, genera el cobro de peajes a los furgones que circulan por las rutas bajo control de la pandilla. "El paso de 200 contenedores semanales desde Jimaní representaría unos 15.6 millones de dólares, sin incluir otros cobros y actividades ilícitas", afirma.

El analista considera que no hay indicios de rendición, sino rumores sobre la muerte de integrantes de las bandas y el cambio de ubicación de sus principales dirigentes. También refiere versiones de que varios cabecillas, incluido Lanmò Sanjou, habrían abandonado sus territorios para refugiarse en Carrefour, bajo el control de Krisla.

La esperanza

Mientras las autoridades intensifican los operativos, una parte importante de la población haitiana confía en la intervención salvadoreña.

"Muchos haitianos esperan que Bukele resuelva el problema de la inseguridad. Algunos lo ven como un salvador", comenta Yves Manuel.

El periodista señala que se han realizado manifestaciones en distintos puntos del país para reclamar que las fuerzas salvadoreñas intervengan en los barrios ocupados por las bandas. Incluso organizaciones defensoras de derechos humanos respaldan una cooperación militar más estrecha entre ambas naciones.

Lunie Joseph también describe un respaldo a la presencia de los militares salvadoreños. Según afirma, el viernes 6 de noviembre ciudadanos salieron a las calles para expresar su apoyo a la iniciativa.

Saint-Louis considera que Bukele ha adquirido una popularidad significativa entre los haitianos, tanto dentro como fuera del país. Atribuye parte de esa simpatía a la comunicación que mantiene en creole a través de la plataforma X. Según explica, algunos ciudadanos llegan a afirmar que, si fuera haitiano, ya habría sido elegido presidente.

No obstante, el respaldo no lo comparten todos. Saint-Louis menciona la oposición de Harry Dupiton, integrante de la ONG UNA Haití, quien remitió una carta al secretario general de las Naciones Unidas, António Guterres, para denunciar el despliegue militar por considerar que no cumple las normas internacionales y representa un peligro para la población.

También algunos sectores consideran que el Gobierno debe aprovechar la asistencia internacional, pero acompañarla de un plan de seguridad definido. Otros advierten que los vínculos entre determinados actores políticos y las estructuras criminales podrían obstaculizar las operaciones.

La vida entre promesas Emmanuel Pierre, ciudadano haitiano, considera que el problema no se limita a quienes integran las pandillas, sino que también involucra a sectores que se benefician del tráfico de armas, órganos y personas. A su juicio, no debería haber negociaciones con los grupos armados. El descontento con las autoridades también forma parte del ambiente. Saint-Louis señala que la llegada de tropas extranjeras evidencia, para muchos haitianos, el fracaso del Gobierno, la Policía, el Ejército y las anteriores fuerzas internacionales en la tarea de garantizar la seguridad. Según considera el profesor Jean-Rony Monestime André, no hay mucho que esperar frente a la actual administración. "El gobierno está lleno de mafiosos que tienen intereses en Viv Ansam", denuncia. Por ahora, el primer ministro anunció el 6 de noviembre la muerte del pandillero Mathias Saintil y prometió perseguir también a quienes sostienen las estructuras criminales. La población haitiana, mientras tanto, espera que la ofensiva se traduzca en resultados concretos y no en otro episodio de promesas incumplidas.