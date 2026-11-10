Acusado de planificar atentado contra Abinader dice que buscaba convocar una protesta

Agentes penitenciarios trasladan al imputado bajo estrictas medidas de seguridad ( CEDIDA A DIARIO LIBRE )

Delvinson de la Cruz Sosa, acusado de planificar un atentado contra el presidente Luis Abinader, aseguró que su intención era convocar a la ciudadanía a una protesta el pasado 6 de noviembre, Día de la Constitución.

El joven ofreció estas declaraciones a periodistas este martes al salir de la sala de audiencias del Palacio de Justicia de San Francisco de Macorís, donde estaba previsto el conocimiento de la medida de coerción en su contra. Sin embargo, el proceso fue aplazado para el próximo viernes, luego de que el abogado Jerso Lizardo renunciara a su defensa.

Al ser cuestionado sobre las acusaciones, De la Cruz Sosa insistió en que no había cometido ningún hecho delictivo.

Afirmó que, una vez concluya el proceso judicial, retomará la organización de la protesta.

Reacciones ciudadanas

Mientras el imputado permanecía en el recinto judicial, decenas de personas se concentraron en las afueras del Palacio de Justicia para exigir su libertad.

Los manifestantes consideraron que el caso representa un "intento de limitar el derecho a la protesta".

Sostuvieron que el joven buscaba movilizar a la población en rechazo a las políticas del Gobierno.

José Mercado, uno de los participantes en la manifestación, afirmó que las acusaciones pretenden desviar la atención de los reclamos ciudadanos por el manejo de los recursos públicos y las condiciones económicas de la población.

Acusación del Ministerio Público

El Ministerio Público mantiene la acusación contra De la Cruz Sosa por su presunta participación en la planificación de acciones terroristas contra el presidente de la República.

El órgano persecutor solicita que se le imponga prisión preventiva como medida de coerción.

Tras el nuevo aplazamiento, el tribunal fijó la audiencia para el próximo viernes, a partir de las 4:00 de la tarde.