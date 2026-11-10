Así ocurrió el derrame químico que provocó el cierre de un tramo en la avenida George Washington

Este es el camión que derramó el líquido en la avenida George Washington. ( CEDIDA POR JOSÉ LUIS FRÓMETA HERASME, JEFE DEL CUERPO DE BOMBEROS DEL DISTRITO NACIONAL )

El derrame de una sustancia química provocó este martes el cierre parcial de un tramo de la avenida George Washington, casi esquina Socorro Sánchez, en el Distrito Nacional.

El incidente ocurrió cuando el conductor de un camión que transitaba por la vía tuvo que frenar bruscamente debido a que un automóvil se le atravesó. Como consecuencia de la maniobra, el recipiente que contenía el producto químico se rompió y su contenido se derramó sobre la calle.

La información fue confirmada a Diario Libre por el jefe del Cuerpo de Bomberos del Distrito Nacional, José Luis Frómeta Herasme.

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Medidas adoptadas

De acuerdo con el funcionario, la sustancia derramada era ácido clorhídrico, cuya identificación fue confirmada mediante la hoja de manifiesto, un documento que detalla las especificaciones del producto.

Las autoridades cerraron el área afectada siguiendo el protocolo para el manejo de materiales peligrosos, que establece la restricción del acceso a la zona donde se produjo el derrame.

Explicaron que esta medida buscaba evitar que las personas entraran en contacto directo con la sustancia.

Frómeta Herasme indicó que, después de tratar y descontaminar el área afectada, utilizaron agua para limpiar la vía, debido a que los residuos del producto podían dejar la superficie resbaladiza.

Horas después, el tránsito por la avenida fue restablecido en su totalidad.

De acuerdo con las autoridades, no se reportaron personas afectadas, sin embargo, personas que se encontraban cerca del lugar al momento del derrame manifestaron que la sustancia les provocó picor y ardor en la piel.

También señalaron que el producto podía percibirse a una distancia considerable del lugar donde ocurrió el incidente.