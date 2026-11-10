EE. UU. y China chocan en RD por comercios; Pekín acusa a Washington de sembrar "cizaña"

El cierre de una fábrica china por parte de las autoridades dominicanas, debido a presuntas irregularidades en sus operaciones en Santo Domingo, se convirtió en el detonante de un nuevo enfrentamiento diplomático entre los gobiernos de China y Estados Unidos en República Dominicana.

Las dos grandes potencias mantienen relaciones tensas desde hace años debido a sus diferencias y competencia por la influencia política, económica, militar y tecnológica a escala mundial.

Representantes diplomáticos de ambas naciones protagonizaron este lunes un intercambio de declaraciones en el que se acusaron mutuamente de intentar perjudicar las relaciones bilaterales: en el caso de China, con República Dominicana, y en el de Estados Unidos, con su respaldo público a la lucha contra el comercio ilegal chino que lleva a cabo el Gobierno dominicano desde hace varios meses.

Aunque la fábrica Cartesa fue clausurada la semana pasada, fue este lunes cuando un alto funcionario de Washington se pronunció públicamente en respaldo de la medida adoptada por las autoridades dominicanas contra lo que calificó como una "enorme fábrica ilegal de cartón".

Juan Pablo Segura, subsecretario de Estado de Estados Unidos para Asuntos del Hemisferio Occidental, expresó su posición a través de su cuenta oficial en la red social X. En su publicación, felicitó al Gobierno dominicano por tomar "medidas decisivas para cerrar una enorme fábrica ilegal de cartón, gestionada por chinos en Santo Domingo".

El pronunciamiento del funcionario estadounidense fue más allá y advirtió que "no se tolerará que se opere sin permisos, se gestione un depósito de combustible ilícito y se eludan las leyes laborales mediante la contratación ilegal de trabajadores extranjeros".

"Una verdadera colaboración económica requiere transparencia, competencia leal y respeto al Estado de derecho" Juan Pablo Segura Subsecretario de Estado de EE.UU. para Asuntos del Hemisferio Occidental “

Las declaraciones del alto funcionario fueron reproducidas en el país por la embajada estadounidense en sus redes sociales.

Reacción de China: EE. UU. siembra cizaña

Horas más tarde, la Embajada de China en República Dominicana respondió al pronunciamiento y calificó la conducta del funcionario estadounidense de "cizañosa" con "intenciones insidiosas", al considerar que aprovechó un caso particular para sembrar discordia y perjudicar las relaciones bilaterales entre Santo Domingo y Pekín.

En un comunicado oficial, la representación diplomática china deploró las declaraciones de Segura y sostuvo que su Gobierno insta a sus ciudadanos y empresas a cumplir estrictamente las leyes locales. Asimismo, afirmó que respeta "la aplicación justa de la ley por parte de las autoridades competentes dominicanas", aunque dejó claro que defiende firmemente los derechos e intereses legítimos de los ciudadanos y las empresas chinas.

La Embajada también cuestionó que Estados Unidos utilice un caso particular para generalizar, estigmatizar o desacreditar a toda la comunidad empresarial china establecida en el país.

"La cooperación económica y comercial entre China y República Dominicana es abierta, transparente y de beneficio mutuo. Exhortamos a ciertos funcionarios estadounidenses a hacer más cosas prácticas en favor del progreso regional y abstenerse de recurrir a manipulaciones políticas verbales" Embajada China en RD “

"Hemos tomado nota de las declaraciones emitidas hoy por un funcionario del Departamento de Estado de EE. UU. sobre un caso aislado de aplicación de la ley en República Dominicana, el cual ha sido aprovechado por la parte estadounidense para etiquetar a las empresas chinas en el país y sembrar cizaña en la cooperación bilateral. Dichos comentarios albergan, sin duda alguna, intenciones insidiosas", señala una parte del comunicado.

La reacción de Pekín también puso sobre la mesa el principio de soberanía nacional. La Embajada sostuvo que República Dominicana es un Estado soberano e independiente y que la aplicación de las leyes dentro de su territorio constituye un asunto interno que no requiere la intervención de ninguna potencia extranjera.

"República Dominicana es un Estado soberano e independiente. La aplicación normal de la ley dentro de su territorio constituye un asunto interno que no necesita de ninguna fuerza externa que pretenda dictar pautas, arbitrar ni emitir "felicitaciones" con aires de superioridad", adujo.

El cierre de la fábrica La fábrica Cantesa fue cerrada por el Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes (MICM), a través del Cuerpo Especializado de Control de Combustibles y Comercio de Mercancías (CECCOM) el pasado 30 de octubre. La entidad alegó para la medida que el comercio carecía por completo del Certificado de Uso de Suelo, de autorizaciones para sus actividades comerciales y que contrató personal extranjero de manera irregular. Dijo, además, en una nota de prensa, que durante la intervención desmantelaron un almacén de combustibles que operaba de manera clandestina y sin las regulaciones exigidas por la Ley No. 112-00 de Hidrocarburos y apresaron a varias personas.

Felicitamos a las autoridades de la República Dominicana por haber tomado medidas decisivas para cerrar una enorme fábrica ilegal de cartón, gestionada por chinos, en Santo Domingo. No se tolerará que se opere sin permisos, se gestione un depósito de combustible ilícito y se eludan las leyes laborales mediante la contratación ilegal de trabajadores extranjeros. Una verdadera colaboración económica requiere transparencia, competencia leal y respeto al Estado de derecho. — Juan Pablo Segura (@WHAAsstSecty) November 9, 2026

Comunicado de la Embajada China en RD:

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