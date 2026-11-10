¿Ahora Washington quiere ponerle freno a la misión de Nayib Bukele en Haití?

Video difundido por Nayib Bukele en el ataque a la residencia del líder de 400 Mawozo. ( CAPTURA DE PANTALLA )

Donald Trump le dijo al presidente salvadoreño que hiciera lo que considerara necesario, pero diez días después el Departamento de Estado cuestiona sus operaciones militares. República Dominicana, desde el inicio, ha respaldado la decisión de Nayib Bukele contra las pandillas y el presidente Luis Abinader acaba de llamar a la comunidad internacional a "respaldar decididamente" su accionar.

"Haz lo que tengas que hacer", fueron las palabras del presidente Donald Trump para su homólogo.

Sin embargo, las operaciones se han convertido en motivo de controversia dentro de su propia administración luego que el Departamento de Estado ha cuestionado la falta de coordinación entre las tropas salvadoreñas y la Fuerza de Supresión de Pandillas (GSF), mientras el secretario de Estado, Marco Rubio, advierte sobre el riesgo de enfrentamientos accidentales entre ambos contingentes.

La tensión viene desde el fin de semana, pero se supo que escaló cuando Axios reveló que Washington envió una protesta diplomática formal a El Salvador el 5 de noviembre, en la que atribuyó a militares salvadoreños disparos que alcanzaron la embajada estadounidense en Puerto Príncipe y estuvieron cerca de impactar a su personal.

El gobierno de Bukele rechazó las acusaciones y además puso en tela de juicio la credibilidad de los informes estadounidenses, en una respuesta diplomática enviada el lunes 9 de noviembre.

Pero además, utilizó la recurrente vía de las redes sociales al subir un contundente video del ataque en el que supuestamente derribó la vivienda del líder de la banda 400 Mawozo.

Aun así, vale la pena cuestionar si un posible simple mal entendido pueda ser la causa por la que tanto Nayib Bukele como el presidente Luis Abinader, se vieran obligados a hacer declaraciones individuales al respecto.

¿Está Washington intentando limitar una intervención que Trump respaldó personalmente? O busca establecer subordinarlo a la fuerza antipandillas que hacia el exterior no ha dado resultados contundentes desde su formación, lo mismo que ocurrió con la mal financiada operación keniana.

Bukele había solicitado el respaldo del mandatario estadounidense después de la desaparición de cuatro técnicos aeronáuticos salvadoreños, emboscados el 18 de octubre en las inmediaciones de Croix-des-Bouquets, una zona controlada por organizaciones criminales.

El 27 de octubre, ambos presidentes conversaron sobre la situación.

Cuatro días después, durante un encuentro con periodistas en su residencia de Mar-a-Lago, Trump confirmó la conversación. "Le dije: mira, tú gobiernas tu país. Tienes que hacer lo que tengas que hacer", relató el presidente estadounidense. Una declaración que en ese momento se interpretó como una señal de respaldo.

Los distanciamientos

El 8 de noviembre, Marco Rubio reconoció que existen dos misiones distintas: la Fuerza de Supresión de Pandillas, respaldada por Naciones Unidas y Estados Unidos, y el despliegue bilateral acordado entre El Salvador y las autoridades haitianas.

Rubio aclaró que Washington no participa directamente en esta segunda operación, aunque confirmó que Trump conocía sus objetivos. Su preocupación principal era la ausencia de mecanismos suficientes para impedir que soldados de diferentes contingentes se confundieran durante los enfrentamientos.

"Lo que no puede pasar es que la fuerza de supresión de pandillas se encuentre con soldados salvadoreños y se disparen entre sí porque piensen que el otro bando son pandilleros", advirtió.

Rubio precisó que sus observaciones no constituían una crítica a la misión, sino una advertencia preventiva. No obstante, Axios reveló posteriormente que los cuestionamientos estadounidenses habían sido más contundentes.

Según el medio, el encargado de negocios de Estados Unidos en Haití, David Howell, había solicitado que las operaciones salvadoreñas fueran suspendidas hasta establecer una coordinación adecuada.

A esto, el equipo de Presidencia de Abinader organizó una rueda de prensa al vapor para dar un mensaje contundente: "Hay que apoyar decididamente al ejército salvadoreño y la actitud del presidente Bukele".

Y ratificó que República Dominicana continuará ofreciendo apoyo logístico y de inteligencia a los militares salvadoreños como parte de los esfuerzos internacionales para enfrentar a las organizaciones criminales que controlan amplias zonas de Haití.

"Estamos colaborando con el presidente Bukele y lo apoyamos en toda la parte logística e inteligencia, y lo seguiremos apoyando por el trabajo que están haciendo", expresó.

Coincidió, no obstante, en que ambas fuerzas deben establecer mecanismos de coordinación para desarrollar sus operaciones sin interferencias.

"Creemos que, ante la polémica que se ha presentado entre la Fuerza de Supresión de Pandillas y el Ejército salvadoreño, tienen que ponerse de acuerdo y coordinar", manifestó Abinader, quien afirmó que sus aliados también comparten esa posición.