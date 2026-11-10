Embajadora de EE. UU. elogia acciones de RD contra el comercio ilícito y destaca cierre de fábrica

La embajadora de Estados Unidos en la República Dominicana, Leah Francis Campos, destacó este martes las acciones del Gobierno dominicano para enfrentar las irregularidades comerciales, al citar como ejemplo el cierre reciente de una fábrica de cartón de capital chino que operaba en condiciones inadecuadas en el municipio de Guerra.

En una publicación en sus redes sociales, Campos expresó que tanto el Gobierno dominicano como el sector privado han manifestado preocupación por el riesgo de que "la corrupción y la falta de uniformidad" en la aplicación de las regulaciones generen condiciones de competencia desigual para el comercio legítimo y reduzcan los ingresos del Estado.

"Estados Unidos comparte estas preocupaciones cuando se ven afectadas las empresas y los inversionistas estadounidenses", manifestó la embajadora, quien destacó la cooperación entre ambos países en materia de comercio y seguridad.

La embajadora también consideró que las medidas adoptadas por ambas naciones contribuyen a fortalecer el comercio legítimo y combatir el tráfico ilícito que afecta la seguridad y la prosperidad de la región.

Soberanía

"Nuestras naciones, si bien son soberanas, mantienen una dinámica relación de cooperación en materia de comercio y seguridad. Todos podemos celebrar las medidas que adopta cada nación para reforzar la seguridad de nuestra región y fortalecer el comercio legítimo, al tiempo que combate el tráfico ilícito que perjudica la seguridad y la prosperidad de nuestros respectivos países", sostuvo.

La referencia de la embajadora Campos a la soberanía de ambos países cobra relevancia en el contexto de las diferencias expresadas por las representaciones diplomáticas de Estados Unidos y China en torno a la aplicación de las leyes dominicanas a empresas de capital chino.

El lunes, la Embajada de China en República Dominicana rechazó las declaraciones del subsecretario del Departamento de Estado estadounidense, Juan Pablo Segura, en las que respaldó el cierre de la fábrica de cartón en República Dominicana, al considerar que Washington intentaba utilizarlo para estigmatizar a las empresas chinas y generar discordia en la cooperación bilateral. En su pronunciamiento, la misión diplomática asiática sostuvo que República Dominicana es un Estado soberano e independiente y que la aplicación de las leyes dentro de su territorio constituye un asunto interno que no necesita de fuerzas externas que pretendan "dictar pautas" ni emitir felicitaciones "con aires de superioridad".

Clausura de la fábrica

La empresa en cuestión es la Fábrica Cartesa, ubicada en la comunidad Pata de Palma, en San Antonio de Guerra, cuyo cierre se produjo el pasado 29 de octubre durante un operativo del Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes (MICM), a través del Cuerpo Especializado de Control de Combustibles y Comercio de Mercancías (Ceccom).

En la intervención participaron también la Dirección General de Migración y el Ministerio de Vivienda y Edificaciones (Mived), según comunicó Industria y Comercio.

Las autoridades informaron que el establecimiento carecía de certificado de uso de suelo y de otras autorizaciones necesarias para operar. Además, detectaron un depósito de combustible que incumplía las disposiciones de la Ley 112-00 de Hidrocarburos.

Durante el operativo fueron ocupados un tanque con capacidad para 5,000 litros y 1,000 galones de gasoil, cuyo valor conjunto fue estimado en 2.25 millones de pesos.

El Mived ordenó la paralización de las obras por violaciones a la Ley 687-82, mientras que Migración verificó la situación de los trabajadores extranjeros.

El Gobierno dominicano y el sector privado han expresado su preocupación por el riesgo de que la corrupción, junto con la falta de uniformidad en la regulación, genere condiciones de competencia desiguales para el comercio legítimo, y reduzca los ingresos del Gobierno dominicano. Estados Unidos comparte estas preocupaciones cuando se ven afectadas las empresas y los inversionistas estadounidenses, y elogia los esfuerzos del Gobierno dominicano para enfrentar este problema, como en el caso reciente del cierre de una fábrica de cartón que operaba de manera inadecuada. Nuestras naciones, si bien son soberanas, mantienen una dinámica relación de cooperación en materia de comercio y seguridad. Todos podemos celebrar las medidas que adopta cada nación para reforzar la seguridad de nuestra región y fortalecer el comercio legítimo, al tiempo que combate el tráfico ilícito que perjudica la seguridad y la prosperidad de nuestros respectivos países. - Leah F. Campos - The Dominican government and the private sector have expressed concern about the risk that corruption, coupled with inconsistent regulation, could create an uneven playing field for legitimate trade, and reduce Dominican government revenue. The United States shares these concerns when U.S. businesses and investors are affected, and commends the Dominican government´s efforts to address this problem, as in the recent closure of a cardboard factory that was operating improperly. Our nations, while sovereign, maintain a dynamic cooperative relationship on trade and security. We can all welcome the steps each nation takes to enhance our region´s security and strengthen legitimate trade while combating illicit trafficking that undermines the security and prosperity of our respective countries. - Leah F. Campos — Ambassador Leah Campos (@AmbLeahCampos) November 10, 2026