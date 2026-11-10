Empresarios de La Altagracia denuncian cobros por permisos para obras en la provincia

Los permisos de construcción en La Altagracia pueden permanecer años estancados si los inversionistas no recurren a gestores privados que entregan "regalitos" a empleados públicos para agilizar los trámites, denunció el presidente de la Unión de Empresarios de la Provincia La Altagracia (Uepal), Hamlet Amado Melo.

Según el dirigente empresarial, estos pagos informales llegan a inspectores, supervisores y personal administrativo de los ministerios de Medio Ambiente, Turismo y Vivienda, Hábitat y Edificaciones (Mivhed), incluso cuando los proyectos cumplen con los requisitos establecidos.

La denuncia coincide con las declaraciones del expresidente Leonel Fernández, quien durante un encuentro con empresarios de la provincia cuestionó que los inversionistas deban esperar hasta cinco años para obtener una respuesta de las autoridades y advirtió que las demoras pueden dar lugar a prácticas de corrupción.

"Demuestra una de dos cosas: ineptitud, ineficacia o corrupción. Porque también es una manera de presionar para que por debajo de la mesa te lo resuelvo", expresó Fernández.

Empresas especializadas en gestionar permisos

Melo explicó a Diario Libre que existen empresas especializadas en gestionar permisos que cobran sumas exorbitantes por sus servicios y que la rapidez con que avanzan los expedientes depende, en buena medida, de los contactos y mecanismos que utilizan estos intermediarios.

El exdiputado explicó que, para acelerar expedientes que ya cuentan con toda la documentación en regla, los gestores recurren a pagos informales o a entregar el famoso "regalito" a inspectores y personal administrativo de los ministerios de Turismo, Vivienda o Medio Ambiente.

Aseguró que los desarrolladores que intentan realizar los trámites por su propia cuenta pueden enfrentar demoras de varios años, que en algunos casos llegan hasta una década, mientras que determinados gestores consiguen las autorizaciones en plazos mucho menores.

Advirtió que estas situaciones pueden provocar que inversionistas decidan trasladar sus capitales a otros destinos.

Años de retraso El presidente de la Uepal citó varios casos de inversiones afectadas por los retrasos, entre ellos la ampliación de un hotel de Punta Cana que lleva varios años paralizada a pesar de que su propietario dispone del terreno y los recursos económicos para ejecutar la obra.