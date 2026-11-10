Talento Digital alcanza más de 23,700 personas certificadas desde su fundación

El presidente Luis Abinader comparte con participantes del programa Talento Digital durante la segunda ceremonia de graduación de esta iniciativa del Indotel, orientada a fortalecer las competencias tecnológicas y ampliar las oportunidades de empleo y emprendimiento en República Dominicana. ( CEDIDA POR LA PRESIDENCIA )

El programa Talento Digital, impulsado por el Instituto Dominicano de las Telecomunicaciones (Indotel), ha certificado a 23,754 personas en competencias tecnológicas, como parte de una iniciativa dirigida a ampliar las oportunidades de inserción laboral, fomentar el emprendimiento y preparar a la población dominicana para las nuevas demandas de la economía digital.

Estos avances fueron destacados durante la segunda ceremonia de graduación del programa, encabezada por el presidente de la República, Luis Abinader, junto al presidente del Consejo Directivo del Indotel, Guido Gómez Mazara, en el auditorio de Casa San Pablo.

La iniciativa ha despertado un amplio interés entre los dominicanos, con más de 110,000 inscritos de distintas regiones del país y 23,820 participantes activos en su plataforma de aprendizaje.

Esta segunda graduación da continuidad al proceso de formación y certificación iniciado en agosto de 2025. En febrero de 2026, el programa celebró su primera ceremonia, en la que fueron reconocidos 5,000 participantes que completaron satisfactoriamente sus capacitaciones.

Formación tecnológica para el empleo y el emprendimiento

Talento Digital desarrolla una oferta académica estructurada en dos rutas de aprendizaje: empleabilidad y emprendimiento, diseñadas para responder a las necesidades del mercado laboral y facilitar el aprovechamiento de las oportunidades que ofrece la transformación digital.

Los participantes pueden acceder a formación especializada en inteligencia artificial, ciberseguridad, marketing digital, ciencia de datos y desarrollo web Full Stack, disciplinas de creciente importancia para el desarrollo de nuevos negocios y la modernización de los sectores productivos.

Desde su lanzamiento, el 19 de agosto de 2025, en Santiago de los Caballeros, el programa ha trabajado para democratizar el acceso a conocimientos tecnológicos y facilitar que personas de distintas comunidades adquieran habilidades que les permitan competir en un mercado laboral cada vez más digitalizado.

La iniciativa también promueve la participación femenina en el sector tecnológico. Actualmente, las mujeres representan el 40 % del total de personas certificadas, mientras que el 46.5 % de los participantes de esta segunda graduación corresponde a mujeres, según los datos ofrecidos durante la ceremonia.

Más de 800 conexiones laborales mediante Talent Pool

Además de proporcionar formación académica, Talento Digital incorpora mecanismos destinados a conectar a los participantes con oportunidades concretas de desarrollo profesional.

Entre estas herramientas se encuentra Talent Pool, una plataforma digital de vinculación laboral que facilita el contacto entre personas capacitadas y empresas interesadas en contratar talento con competencias tecnológicas.

Actualmente, esta plataforma reúne alrededor de 30 empresas y cerca de 3,000 talentos registrados, y ha generado aproximadamente 800 conexiones laborales.

Como complemento, el programa desarrolla jornadas Bootcamp Day y ferias de empleo, mediante las cuales más de 600 participantes han accedido a espacios de formación práctica, orientación profesional y acercamiento al sector empresarial.

Estas acciones buscan que los conocimientos adquiridos durante las capacitaciones puedan traducirse en mayores posibilidades de inserción laboral y crecimiento profesional.

Apoyo a emprendedores y negocios digitales

El emprendimiento constituye otro de los componentes fundamentales de Talento Digital, mediante iniciativas que permiten a los participantes aplicar sus conocimientos tecnológicos en la creación y fortalecimiento de proyectos productivos.

Como parte de este esfuerzo, el programa ha entregado gratuitamente 500 dominios .do, destinados a facilitar la creación de páginas web, fortalecer la presencia digital de pequeños negocios y ampliar sus posibilidades de comercialización de productos y servicios.

Esta iniciativa procura que los participantes no solo desarrollen capacidades técnicas, sino que también dispongan de herramientas para emprender y aprovechar las oportunidades comerciales que ofrece el entorno digital.

Indotel destaca impacto social de la capacitación tecnológica

Durante la ceremonia, el presidente del Consejo Directivo del Indotel, Guido Gómez Mazara, resaltó la importancia de impulsar políticas públicas que permitan a jóvenes de comunidades vulnerables acceder a formación especializada y mejores oportunidades laborales.

El funcionario sostuvo que la efectividad de la inversión pública debe evaluarse por su capacidad para generar cambios concretos en la vida de las personas, especialmente mediante el acceso a educación, capacitación y empleos con remuneraciones dignas.

En ese contexto, destacó el impacto de Talento Digital en comunidades cuyos habitantes tradicionalmente han estado vinculados a actividades económicas distintas de la tecnología, como San Pedro de Macorís, donde jóvenes de familias relacionadas con la industria de la caña tienen ahora la posibilidad de prepararse en inteligencia artificial, ciberseguridad y análisis de datos.

Como ejemplo del alcance territorial y social del programa, mencionó a Miguel Matos, reconocido como el mejor estudiante de la iniciativa, oriundo de La China, una comunidad del municipio de Las Matas de Farfán.

Gómez Mazara consideró que historias como esta reflejan la importancia de facilitar el acceso a conocimientos especializados, independientemente del lugar de origen o las condiciones socioeconómicas de los participantes.

Asimismo, reiteró el compromiso del Indotel de continuar impulsando iniciativas que contribuyan a reducir las brechas de oportunidades y fortalecer las capacidades tecnológicas de la población dominicana.

Talento Digital fortalece las capacidades del país para la economía digital

El director ejecutivo de Cymetria, Óscar Dueñas, destacó la respuesta de la población a esta iniciativa, cuya meta inicial contemplaba impactar a 30,000 dominicanos mediante becas de formación práctica en las áreas de empleabilidad y emprendimiento.

Explicó que el interés generado por el programa permitió superar los 110,000 inscritos y señaló que, además de las certificaciones obtenidas, se han entregado más de 15,000 sellos de industria que acreditan conocimientos de los participantes a nivel internacional.

Dueñas afirmó que estos resultados contribuyen a posicionar a República Dominicana como un país con capacidad para desarrollar y exportar servicios tecnológicos, soluciones de ingeniería, protección de datos y modelos de negocios digitales.

Durante la actividad, el estratega de Datos e Inteligencia Artificial, Darian Vargas, también exhortó a los graduandos a continuar fortaleciendo sus conocimientos y aprovechar las oportunidades que ofrece la educación para su desarrollo personal y profesional.

Alianza estratégica para ampliar las oportunidades digitales

Talento Digital es una iniciativa impulsada por el Indotel, financiada por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y ejecutada por la firma Cymetria.

Mediante esta alianza, el programa busca contribuir a la transformación digital de República Dominicana, fortalecer el capital humano y facilitar que la capacitación tecnológica se traduzca en oportunidades de empleo, emprendimiento y desarrollo económico.

Con más de 23,700 personas certificadas, herramientas de vinculación laboral y mecanismos de apoyo a los emprendedores, Talento Digital consolida una estrategia de formación orientada a preparar a los dominicanos para participar activamente en una economía cada vez más impulsada por la tecnología.