Leonel Fernández plantea transformar la enseñanza ante los desafíos de la inteligencia artificial

Durante la actividad el expresidente Leonel Fernández reconoció a la exministra de Educación Ligia Amada Melo, a la derecha el ministro de Educación, Luis Miguel Deschamps. ( DARE COLLADO. )

El expresidente Leonel Fernández planteó este martes la necesidad de transformar los modelos educativos tradicionales para responder a los desafíos de la inteligencia artificial, fortalecer el pensamiento crítico y evitar que las nuevas tecnologías sustituyan las capacidades cognitivas de los estudiantes.

Fernández habló durante la inauguración del VI Foro Global en Casa de Campo, organizado por la Fundación Global Democracia y Desarrollo (Funglode), con la participación del ministro de Educación, Luis Miguel De Camps, y especialistas internacionales.

El encuentro, celebrado en el Marina Riverside Center, reúne a autoridades, académicos, empresarios y representantes de organismos internacionales para debatir el futuro de la educación y las nuevas tendencias pedagógicas.

Fernández identificó cuatro desafíos fundamentales: elevar el rigor académico, desarrollar las capacidades cognitivas, aprovechar responsablemente las tecnologías y fortalecer la formación y dignificación docente.

"La tecnología es, sin duda, una herramienta extraordinaria; pero el ser humano es, y debe seguir siendo siempre el centro de la educación", afirmó.

Desafíos educativos actuales

Por su parte, De Camps informó que 23,500 docentes han sido certificados en competencias digitales y que el Gobierno desarrolla programas piloto para incorporar inteligencia artificial a la enseñanza de Matemática en secundaria.

Advirtió que estas herramientas pueden mejorar los resultados académicos aparentes sin garantizar necesariamente un aprendizaje efectivo.

El director ejecutivo de Funglode, Marco Herrera, cuestionó si las escuelas preparan a los jóvenes para el mundo que encontrarán o para uno que está desapareciendo.

Entre los participantes figuran Andreas Schleicher, director de Educación y Competencias de la OCDE; Jesús Schucry Giacoman, de la OEA, y Javier González, director de SUMMA.

Innovación pedagógica y competencias

El foro examina también el aprendizaje personalizado, la innovación pedagógica y las competencias necesarias para las nuevas generaciones.