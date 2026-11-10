Policía dice el mayor que falleció en un tiroteo en Monte Plata habría intentado matar a su pareja

El mayor retirado que resultó muerto durante un incidente en Monte Plata fue ultimado por el propietario de la vivienda donde el oficial se encontraba de visita.

Según la investigación preliminar del caso, el oficial habría disparado contra su expareja sin herirla y un tercero intervino, logró despojándolo de su fusil y le ocasionó las heridas que le costaron la vida.

"Ya la persona que actuó se encuentra detenida. Ha dado la versión de que el oficial retirado intentó ultimar a su pareja sentimental, luego de enfrascarse en una discusión de pareja", aseguró Diego Pesqueira, vocero de la Policía.

Según la versión del detenido, el mayor tomó un fusil desde su vehículo y la emprendió a tiros contra su compañera sentimental.

Homicidio en Los Mina

En cuanto al homicidio de un hombre de 29 años en el barrio Puerto Rico, en Los Mina, Pesqueira dijo que tres personas han sido identificadas por sus apodos, a las cuales se les está dando seguimiento para apresarlas y someterlas a la justicia. "Hasta el momento, se trató de un conflicto social entre las personas involucradas, una discusión. Ellos habían pasado toda la noche ingiriendo bebidas alcohólicas, escuchando música en esta área, y allí se originó un conflicto social en circunstancias que aún estamos investigando", dijo Pesqueira.