×
Versión Impresa
Edición Impresa.
Secciones
Última Hora
Actualidad
Política
Mundo
Economía
Revista
Deportes
Opinión
Planeta
Videos
Edición USA
Podcasts
Encuestas
Servicios
Plaza Libre
Efemérides
Cumpleaños
RSS
Herramientas
Más
Contáctanos
Sobre Diario Libre
Aviso Legal
Redes Sociales
incidente Monte Plata
Añadir Diario Libre en Googleincidente Monte Plata

Policía dice el mayor que falleció en un tiroteo en Monte Plata habría intentado matar a su pareja

La persona que lo abatió está detenida y lo habría despojado del arma que utilizó contra su exmujer, a quien no logró herir

    Expandir imagen
    Policía dice el mayor que falleció en un tiroteo en Monte Plata habría intentado matar a su pareja
    El vocero de la Policía Nacional, Diego Pesqueira. (ARCHIVO/DIARIO LIBRE)

    El mayor retirado que resultó muerto durante un incidente en Monte Plata fue ultimado por el propietario de la vivienda donde el oficial se encontraba de visita.

    Según la investigación preliminar del caso, el oficial habría disparado contra su expareja sin herirla y un tercero intervino, logró despojándolo de su fusil y le ocasionó las heridas que le costaron la vida.

    "Ya la persona que actuó se encuentra detenida. Ha dado la versión de que el oficial retirado intentó ultimar a su pareja sentimental, luego de enfrascarse en una discusión de pareja", aseguró Diego Pesqueira, vocero de la Policía.

    Según la versión del detenido, el mayor tomó un fusil desde su vehículo y la emprendió a tiros contra su compañera sentimental.

    RELACIONADAS

    Homicidio en Los Mina

    En cuanto al homicidio de un hombre de 29 años en el barrio Puerto Rico, en Los Mina, Pesqueira dijo que tres personas han sido identificadas por sus apodos, a las cuales se les está dando seguimiento para apresarlas y someterlas a la justicia. "Hasta el momento, se trató de un conflicto social entre las personas involucradas, una discusión. Ellos habían pasado toda la noche ingiriendo bebidas alcohólicas, escuchando música en esta área, y allí se originó un conflicto social en circunstancias que aún estamos investigando", dijo Pesqueira.

    TEMAS -

      Estudiante de Comunicación Social en la Universidad Católica Santo Domingo.