Obras Públicas informa desvíos nocturnos en tramo de autopista Las Américas por instalación de vigas

El Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC) informó a la ciudadanía que este miércoles 11 y el jueves 12 se procederá a la instalación de tres vigas en el puente peatonal del kilómetro 12 de la autopista Las Américas, por lo que habrá desvío en el tránsito vehicular en horas de la noche.

A partir de las 10:00 de la noche del miércoles será colocada una viga, por lo que habrá cierre parcial al tránsito en la marginal de la autopista Las Américas, desde la calle Manolo Tavárez Justo hasta la Máximo Gómez. El cierre se extenderá hasta las 6:00 de la mañana del día siguiente, indica la entidad a traves de un comunicado de prensa.

Vías alternas

Asimismo, señala que a partir de las 10:00 de la noche del jueves y hasta las 6:00 de la mañana del viernes se procederá al cierre de la autopista Las Américas debido a la instalación de dos vigas. La alternativa será el desvío del tránsito por la marginal ubicada en la parte norte de la vía que comunica la ciudad Capital con la región Este y el aeropuerto Internacional de Las Américas.

Precisa que junto al personal técnico del MOPC asignado a esta jornada también participan integrantes del Instituto Nacional de Transporte Terrestre (Intrant), la Dirección General de Seguridad del Tránsito y Transporte Terrestre (Digesett), la Comisión Militar y Policial, así como de las firmas contratistas y supervisores del proyecto.

La institución destaca que estos trabajos buscan mejor garantía de las infraestructuras viales, y que los conductores se desplacen con mayor confianza hacia los distintos lugares del territorio nacional.

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