La Policía desmantela red que fabricaba armas con impresoras 3D; hay cinco detenidos

La Policía Nacional mantiene las investigaciones sobre la presunta red dedicada a la fabricación y el ensamblaje ilegal de armas de fuego. ( CEDIDA POR LA POLICÍA NACIONAL )

La Policía Nacional informó este martes que, en coordinación con el Ministerio Público, desmanteló una presunta red transnacional dedicada a la importación de piezas, fabricación, ensamblaje y distribución ilegal de armas de fuego, mediante operativos realizados en Santo Domingo Este, Santo Domingo Norte y Los Alcarrizos.

A través de un comunicado de prensa, la institución señaló que, como resultado de las intervenciones, efectuadas entre el 24 de octubre y el 7 de noviembre, fueron detenidas cinco personas, mientras que otras dos permanecen prófugas.

Además, indicó que se ocuparon seis fusiles, una ametralladora tipo Uzi, 26 cargadores, 466 cápsulas de distintos calibres y una impresora 3D.

Entre los materiales incautados también figuran cinco armazones, 33 kits para ensamblaje de armas, dos chalecos antibalas y diversos componentes, accesorios, herramientas y equipos electrónicos presuntamente utilizados para fabricar y comercializar armamentos de manera ilegal.

Las personas arrestadas

Uno de los arrestados es el ciudadano argentino Matías Antonio Barrera, detenido el 7 de noviembre durante un allanamiento en la calle 33, casi esquina calle Horizonte, sector Nazareno, municipio Los Alcarrizos en el sector Nazareno.

De acuerdo con las investigaciones, Barrera presuntamente se encargaba de fabricar y ensamblar armas mediante impresoras 3D, utilizando armazones de polímero y otros componentes para producir armamentos sin número de serie ni registro oficial, conocidos como "armas fantasma".

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En el lugar, los agentes ocuparon una impresora 3D, piezas para pistolas y fusiles AR-15, así como 33 kits de ensamblaje, mecanismos de disparo, resortes y otras herramientas y materiales.

Otro de los detenidos es Juan Carlos Montilla Feliz, de 34 años, arrestado el 5 de noviembre durante un allanamiento en la calle 5ta., del sector Mendoza, en Santo Domingo Este.

Según la Policía, en esa intervención fueron ocupados un fusil Colt M4 Carbine, 332 cápsulas de distintos calibres, cargadores para fusiles y pistolas, pasamontañas, chalecos antibalas, cascos tácticos, y otros artículos.

Las autoridades también identificaron a Robert Vázquez La Paix y Starling Paniagua Montero como presuntos distribuidores de las armas fabricadas por Barrera en el Distrito Nacional y el Gran Santo Domingo. Ambos permanecen prófugos y son buscados por su supuesta vinculación con la comercialización ilegal de más de 20 armas de fuego.

Amplían investigaciones

La Policía Nacional informó, además, que mantiene las investigaciones sobre los operativos realizados el 24 de octubre en la avenida Las Américas, sector Costa del Faro, en Santo Domingo Este, y en Ciudad Modelo, Santo Domingo Norte, donde fueron ocupados cinco fusiles, una ametralladora tipo Uzi, siete cargadores, 118 cápsulas calibre 5.56 y tres teléfonos celulares. La institución indicó que, a través de la Dirección Central de Inteligencia (Dintel) y en coordinación con el Ministerio Público, continúa las indagaciones para identificar a otros posibles integrantes de la estructura y determinar el alcance de sus operaciones.