Sacerdote advierte sobre la pérdida de valores en la familia y su impacto en la sociedad

Pedro Pablo Carvajal, vicario de la Pastoral Familiar de la Arquidiócesis de Santiago, junto a otros representantes de la Iglesia católica. ( DIARIO LIBRE/ANEUDY TAVÁREZ )

El vicario de la Pastoral Familiar de la Arquidiócesis de Santiago, padre Pedro Pablo Carvajal, consideró que la desintegración familiar y la falta de responsabilidad de algunos padres en la crianza de sus hijos inciden en los problemas de conducta y la delincuencia que afectan a la sociedad.

El religioso advirtió que se han perdido prácticas de educación y corrección que anteriormente contribuían a la formación de niños y adolescentes, al tiempo que cuestionó la actitud de padres que rechazan que otras personas llamen la atención a sus hijos cuando cometen alguna falta.

Carvajal también expresó preocupación por la cantidad de madres que asumen solas la crianza de sus hijos ante la ausencia de padres responsables, así como por los abuelos que deben hacerse cargo de la educación de sus nietos.

Señaló que los padres tienen una responsabilidad fundamental en la formación de sus hijos.

"Si enfatizamos la importancia educativa que tienen papá y mamá en la educación de sus hijos, vamos a tener una sociedad mucho más sana", manifestó.

Caminata "Un paso por la familia"

El sacerdote ofreció sus declaraciones durante una rueda de prensa en la que representantes de la Iglesia católica anunciaron la celebración de la versión número 15 de la caminata "Un paso por la familia".

La actividad está programada para el domingo 22 de noviembre, a partir de las 8:00 de la mañana, con salida desde el Estadio Cibao y llegada al Parque Central de Santiago, donde será celebrada una eucaristía presidida por el arzobispo de la Arquidiócesis.

Juan Cruz informó que los organizadores esperan reunir a más de 30 mil personas en la jornada, que busca promover la integración familiar.

Invitó a las familias a participar junto a sus hijos y abuelos.