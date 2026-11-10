Suscriben acuerdos para capacitar personal que laborará en el aeropuerto de Cabo Rojo

De izquierda a derecha: el director general del IDAC, Igor Rodríguez Durán, el rector de Ucateba, reverendo padre Marco Antonio Pérez Pérez y la directora de la ASCA, Clara Fernández durante firma de acuerdo. ( FOTO CEDIDA POR IDAC )

El Instituto Dominicano de Aviación Civil (IDAC) y la Academia Superior de Ciencias Aeronáuticas (ASCA) encabezaron dos firmas de acuerdos de cooperación interinstitucional con la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD) y la Universidad Católica Tecnológica de Barahona (Ucateba), con el objetivo de desarrollar las competencias del personal aeronáutico que brindará servicios en el Aeropuerto Internacional Cabo Rojo, en Pedernales.

El IDAC informó, mediante una nota de prensa, que, a través de la ASCA, aportará su oferta académica, programas técnicos superiores, docentes especializados y equipos de entrenamiento, conforme a los estándares establecidos en la Ley núm. 491-06 de Aviación Civil y su modificación mediante la Ley núm. 67-13.

Indica que priorizará el ingreso de estudiantes y egresados de la UASD y Ucateba a la nueva terminal aeronáutica, como parte del proceso de reclutamiento de personal para Cabo Rojo.

Al respecto, el director general del IDAC, Igor Rodríguez Durán, afirmó: "Con estos acuerdos, el IDAC reafirma su compromiso de formar el recurso humano que necesita la aviación dominicana, brindando oportunidades reales a los jóvenes del sur y garantizando personal capacitado con los más altos estándares de seguridad para el Aeropuerto Internacional Cabo Rojo".

Como parte de los acuerdos, ambas universidades pondrán a disposición sus instalaciones y servicios en Barahona, incluidas aulas virtuales e inteligentes para el desarrollo de la docencia. De esta manera, sus infraestructuras y capacidades académicas contribuirán a la formación aeronáutica en la región sur.

Asimismo, promoverán la oferta de educación continuada de la academia, fomentará el intercambio de conocimientos e impulsará proyectos de investigación e innovación.

Impacto regional

Los acuerdos de cooperación interinstitucional fueron suscritos por el director general del IDAC, Igor Rodríguez Durán; el rector de Ucateba, reverendo padre Marco Antonio Pérez Pérez; la directora del recinto UASD Barahona, Ana Lucía Beltré, y la directora de la ASCA, Clara Fernández.

Por su parte, Ana Lucía Beltré y el rector de Ucateba, valoraron la iniciativa del IDAC y destacaron que representa una oportunidad para impulsar el crecimiento profesional y económico de numerosos jóvenes de la región.