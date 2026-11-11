Alertan sobre pérdida del patrimonio arquitectónico moderno tras demolición de obra en Santiago

El edificio que albergaba la sede del Banco Agrícola en Santiago, diseñado por el arquitecto Cuqui Batista, fue demolido ( ANEUDY TAVÁREZ )

La demolición del edificio que albergó la sede del Banco Agrícola, ubicado en la intersección de la avenida Juan Pablo Duarte y la calle Estado de Israel, en el sector Reparto del Este, pone de manifiesto la vulnerabilidad del patrimonio arquitectónico moderno de Santiago.

Se trata de un inmueble diseñado en la década de 1960 por el arquitecto Cuqui Batista.

El historiador Edwin Espinal Hernández cuestionó la falta de iniciativas institucionales para identificar y proteger las obras que forman parte de ese legado.

Sostuvo que la producción arquitectónica de Batista constituye un referente de la modernidad dominicana por sus aportes en diseño, estética, materiales y funcionalidad, así como por los valores históricos y sociales asociados a sus edificaciones.

A su juicio, la pérdida de estas construcciones está relacionada con la escasa valoración de la arquitectura del siglo XX, una situación que, según recordó, ya había sido advertida por organismos internacionales dedicados a la protección del patrimonio cultural.

En ese contexto, citó el Documento de Madrid, aprobado por el Consejo Internacional de Monumentos y Sitios (Icomos) en 2011, que establece criterios para conservar el patrimonio arquitectónico moderno y plantea la necesidad de identificarlo, documentarlo y estudiarlo antes de que desaparezca.

Protección del patrimonio

El historiador consideró que la Dirección Nacional de Patrimonio Monumental tiene una responsabilidad pendiente en este proceso. Señaló que la Ley 492 de 1969 le atribuye competencias relacionadas con la protección y el enriquecimiento del patrimonio cultural tangible.

Indicó que entre las tareas necesarias figuran la elaboración de inventarios, las investigaciones especializadas y los estudios multidisciplinarios sobre las edificaciones modernas dominicanas, con especial atención a las obras de Cuqui Batista.

Espinal Hernández planteó que estos inmuebles deben ser reconocidos como referentes materiales de la identidad nacional y cuestionó cuándo las autoridades asumirán esa labor.

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