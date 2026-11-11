Transportistas urbanos anuncian paro de 24 horas en La Romana para el 17 de noviembre

Los gremialistas informaron que la protesta responde a la falta de soluciones a una serie de problemas que afectan al sector transporte. ( CEDIDA A DIARIO LIBRE )

Las rutas A y B del transporte urbano de La Romana anunciaron la paralización de sus unidades durante 24 horas el próximo martes 17 de noviembre, en protesta por el incumplimiento de compromisos asumidos por las autoridades municipales y el Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre (Intrant).

La convocatoria fue realizada por representantes del sector, quienes explicaron que la suspensión abarcará todas las unidades de ambas rutas y responde a la falta de soluciones a una serie de problemas que, según afirmaron, han planteado durante más de una década en reuniones con las instituciones competentes.

Indicaron que uno de los encuentros más recientes se realizó en marzo de este año, durante una mesa de trabajo en la que participaron representantes del Ayuntamiento de La Romana, autoridades nacionales del Intrant y transportistas.

En esa reunión se expusieron las dificultades del sector y se establecieron compromisos para buscar alternativas. Sin embargo, los transportistas aseguran que no han recibido respuestas satisfactorias.

Asimismo, señalaron que hace aproximadamente dos meses se reunieron con el alcalde Eduardo Kery Metivier Montás y el Concejo de Regidores. En ese encuentro, el ejecutivo municipal solicitó un plazo hasta mediados de octubre para realizar señalizaciones y corregir los problemas planteados, con el compromiso de que estarían resueltos en noviembre.

Sin embargo, sostuvieron que ese compromiso tampoco se cumplió, por lo que decidieron suspender las operaciones como mecanismo de presión para obtener respuestas concretas.

Las demandas de los transportistas

Entre sus principales demandas figura el cumplimiento de la Ordenanza Municipal 09/2021, del 2 de julio de 2021, que establece el perfil de ruta que debe utilizar el transporte que opera desde Villa Hermosa hacia La Romana. Los transportistas alegan que su corredor de transporte urbano se encuentra totalmente invadido.

También exigen la aplicación de los artículos 58 y 59 de la Ley 63-17, relacionados con las disposiciones que regulan la prestación del servicio de transporte interurbano desde su parada de origen hasta su destino.

Otra de sus solicitudes es el asfaltado de aproximadamente 500 metros en la intersección entre los sectores George y Villa Princesa, para conectar ambas comunidades y facilitar el acceso de sus residentes al transporte público.

Además, reclaman que el Ayuntamiento, en coordinación con una comisión del transporte urbano, establezca y señalice áreas para el abordaje y descenso de pasajeros en los puntos de mayor circulación de la ciudad.

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Entre los lugares mencionados figuran Jumbo, Los Jardines, el Parque Central, Lorence Plaza, Los Héroes y la esquina del parque infantil.

Los representantes del sector explicaron que la delimitación de estos espacios permitiría organizar el tránsito, reducir los conflictos que se producen en esas zonas y facilitar que los usuarios identifiquen los puntos donde pueden abordar las unidades.

Finalmente, reiteraron su disposición de mantener el diálogo y alcanzar acuerdos que favorezcan tanto a los trabajadores del transporte como a los usuarios del servicio.