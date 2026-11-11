El Seibo celebrará corridas de toros del 20 al 22 de noviembre, fuera de sus fiestas patronales

Un torero participa en una corrida tradicional enfrentándose a un toro en el ruedo. ( DIARIO LIBRE/LUDUIS TAPIA )

El Patronato del Multiusos Ingeniero Eduardo Martínez Lima anunció este miércoles la celebración de las tradicionales corridas de toros de El Seibo los días 20, 21 y 22 de noviembre, las cuales se realizarán por primera vez fuera del calendario de las fiestas patronales de mayo.

Las jornadas taurinas comenzarán a las 4:00 de la tarde en la Plaza Multiusos Ingeniero Eduardo Martínez Lima, con un programa especial que incluirá atractivos, sorpresas, actividades ecuestres y exhibiciones de caballos de paso fino.

El anuncio fue realizado durante una rueda de prensa en el Hotel Santa Cruz, encabezada por el presidente del Patronato y alcalde de El Seibo, Leo Francis Zorrilla, quien destacó la proyección nacional e internacional del evento y su potencial para atraer visitantes y turistas.

Zorrilla explicó que la iniciativa procura ampliar la celebración de esta tradición seibana, con la aspiración de realizar cuatro corridas al año, como parte de una propuesta impulsada por el presidente Luis Abinader.

Informó que las entradas conservarán precios populares de 100 pesos para niños y 300 pesos para adultos, con el propósito de facilitar la participación de las familias y del público en general.

Actividades

Como parte de la programación, la Asociación de Paso Higüeyano presentará exhibiciones de caballos de paso fino, que desfilarán por el redondel antes del inicio de cada jornada.

Asimismo, se implementarán medidas de seguridad y se ofrecerán atractivos comerciales. Las actividades también serán transmitidas en vivo a través de medios de comunicación locales.

Durante el encuentro, el empresario José Manuel Mallén, directivo del Patronato, exhortó a los seibanos a respaldar la iniciativa y contribuir a que la Plaza Multiusos Ingeniero Eduardo Martínez Lima alcance la autosostenibilidad.