Feminicidio en Santiago pone en evidencia fallas en la protección de mujeres víctimas de violencia

Alexandra Josefina Santos, mujer víctima de feminicidio en Santiago. ( CEDIDA A DIARIO LIBRE )

La muerte de Alexandra Josefina Santos, presuntamente a manos de su expareja en el sector Villa Liberación, de La Otra Banda, en Santiago, reavivó los cuestionamientos sobre la efectividad de las órdenes de alejamiento y la protección que reciben las mujeres que denuncian amenazas y situaciones de violencia.

Familiares de la víctima aseguran que Alexandra había acudido a la Fiscalía para denunciar el acoso de su expareja y que incluso contaba con una orden de alejamiento. Sin embargo, la medida no impidió que el hombre continuara acercándose a ella y molestándola.

Una de sus hijas, Luz Santos, relató que su madre tenía una cita en la Fiscalía el día de su muerte. No obstante, dijo desconocer qué ocurrió durante esa visita y si recibió alguna respuesta de las autoridades.

El presunto agresor, identificado como Alejandro Villa, también falleció tras ingerir una sustancia tóxica luego de matar a cuchilladas a su expareja.

"Le ponían una orden de alejamiento, pero como quiera seguía molestándola", expresó una persona cercana a la familia, al cuestionar que las medidas de protección no evitaran el desenlace.

Vecinos reclaman respuestas oportunas

La tragedia ha provocado indignación entre los residentes de Villa Liberación, quienes cuestionan la respuesta de las autoridades ante las denuncias de mujeres que aseguran ser víctimas de amenazas y acoso.

Rosanna Almánzar, vecina de Alexandra, consideró preocupante que las mujeres acudan al Ministerio Público en busca de protección y, según dijo, no siempre reciban una respuesta que evite nuevas agresiones.

"Cuando una persona vaya a hacer una denuncia porque está siendo víctima o está siendo amenazada, que no se espere que pase lo peor", manifestó.

Almánzar lamentó que el caso deje a cuatro niños sin sus padres, dos de ellos hijos del homicida.

La comunitaria insistió en que las autoridades deben actuar a tiempo ante las denuncias de violencia para evitar que estas situaciones terminen en tragedias.

Por su parte, Dionisio de los Santos describió a Alexandra como una mujer buena, cariñosa y querida por los residentes de la comunidad. Dijo que su muerte causó consternación entre quienes la conocían, pues no esperaban que ocurriera un hecho de esa naturaleza en el sector.

Iglesia expresa preocupación por los hijos

El crimen también ha causado dolor en la comunidad católica, debido a que los hijos de Alexandra forman parte de la pastoral juvenil de la parroquia San Andrés.

El sacerdote Juan Morillo Tejada manifestó que las muertes de Alexandra y Alejandro han llenado de tristeza a los residentes de Villa Liberación, especialmente por las circunstancias en que ocurrió el hecho y las consecuencias para sus familiares.

El religioso expresó especial preocupación por los hijos de la mujer, con quienes la comunidad parroquial mantiene vínculos cercanos.

En ese contexto, llamó a detener la violencia contra las mujeres y rechazó que alguien pretenda obligar a otra persona a permanecer en una relación sentimental cuando ha decidido terminarla.

"Basta ya de pensar que cuando una persona no quiere estar con un hombre tiene que permanecer obligada. Hay que evitar tantas pérdidas de mujeres bajo esta realidad que conocemos como feminicidio", expresó.

El sacerdote consideró que la tragedia afecta a la comunidad de La Otra Banda y representa un dolor para todo el país.