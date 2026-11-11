Morel Diplán toma posesión como ordinario militar con un mensaje de respeto a la dignidad humana

El respeto a la dignidad humana y la formación en valores marcaron los mensajes de monseñor Carlos Tomás Morel Diplán y del nuncio apostólico Piergiorgio Bertoldi, representante del papa, durante la toma de posesión del arzobispo como ordinario militar de la República Dominicana, responsable de la atención religiosa católica de militares, policías y sus familias.

La ceremonia se celebró este miércoles en la Catedral Primada de América, con la asistencia del presidente Luis Abinader y la primera dama, Raquel Arbaje. También participaron el ministro de Defensa, teniente general Carlos Antonio Fernández Onofre; el comandante general del Ejército y el director general de Migración, entre otras autoridades.

Morel Diplán destacó que la misión de los capellanes incluye formar a los uniformados en el respeto a los derechos fundamentales y acompañarlos en las situaciones difíciles que enfrentan durante su servicio.

"Los capellanes están llamados a educar en valores éticos y morales basados en el respeto a la dignidad humana y los derechos fundamentales, buscando que los fieles a su cargo no solo sirvan a su patria con honor, sino que también fortalezcan su relación con Dios", expresó.

El arzobispo vinculó esa formación con las experiencias de quienes trabajan en contacto cotidiano con la violencia y el sufrimiento.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/11/11/whatsapp-image-2026-11-11-at-11902-pm-a059b561.jpeg El presidente Luis Abinader, la primera dama Raquel Arbaje y el ministro de Defensa, Carlos Fernández Onofre. (ESTARLIN ROSA) https://resources.diariolibre.com/images/2026/11/11/whatsapp-image-2026-11-11-at-11904-pm-d4c9e781.jpeg El nuncio apostólico, Piergiorgio Bertoldi. (ESTARLIN ROSA ) ‹ >

"El capellán debe acompañar a los hombres y mujeres que tocan diariamente el dolor, la violencia, la delincuencia y el sufrimiento; desde esa experiencia diaria, la fe puede iluminar y transformar aquellas realidades en fortaleza y esperanza", manifestó.

En esa misma línea, Bertoldi sostuvo que la asistencia espiritual debe ir más allá de la administración de los sacramentos y de la presencia institucional de la Iglesia en los cuerpos de seguridad.

"Consiste, ante todo, en extender la fe y al mismo tiempo trabajar por la reconciliación y la paz, escuchando al soldado abrumado o apartado de su hogar, acompañando a su familia en momentos de incertidumbre o pérdida, brindando una palabra de aliento y reconforte y promoviendo la dignidad humana y el respeto a la integridad territorial", señaló el nuncio.

Al referirse al mensaje del papa León XIV, Bertoldi indicó que la paz debe alimentarse cada día mediante la confianza mutua, el diálogo sincero y la búsqueda del bien común, superando rivalidades y divisiones.

Cercanía con los uniformados

El representante del pontífice pidió al nuevo ordinario militar mantener una relación cercana con los miembros de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional en sus lugares de servicio.

"Camine junto a los capellanes, visite los cuarteles, los destacamentos fronterizos, las bases y los recintos navales, de forma que cada uniformado dominicano sienta la caridad de Cristo que Martín (de Tours) mostró de forma concreta", exhortó.

Bertoldi recurrió al ejemplo de san Martín de Tours, quien compartió su capa militar con un hombre que sufría frío, para ilustrar una misión pastoral basada en la misericordia y el servicio al prójimo.

También llamó a los generales, jefes de Estado Mayor y demás integrantes de las fuerzas del orden a recibir al nuevo ordinario con apertura y apoyarse en él para cumplir sus responsabilidades de defender la soberanía, garantizar la seguridad ciudadana y contribuir a la paz.

Morel Diplán afirmó que la Iglesia quiere ponerse al servicio de los uniformados mediante el acompañamiento pastoral y espiritual.

"Los vemos como hermanos que necesitan ser escuchados, comprendidos y apoyados; hermanos que son parte de nuestras familias y comunidades y que, como todos, muchas veces sufren y necesitan ser auxiliados desde el amor infinito del Padre que nos llama", sostuvo.

El prelado destacó que esa atención también debe llegar a las familias y que los sacerdotes necesitan conocer las condiciones particulares de la vida militar y policial para acompañar con paciencia a sus miembros.

Una misión que enfrenta incomprensión

Morel Diplán reconoció que la pastoral castrense enfrenta dificultades para que su propósito sea comprendido, incluso dentro de las instituciones a las que sirve y de la propia Iglesia.

"Es una pastoral poco comprendida por algunos hermanos en los cuerpos castrenses y en la policía, incomprendida por muchos miembros de la Iglesia y desconocida e incomprendida por muchas personas en la sociedad civil", expresó.

Explicó que el Ordinariato Militar debe facilitar a los fieles de esas instituciones la participación en los sacramentos, la oración, la formación catequética y la dirección espiritual.

También planteó que los capellanes deben actuar con compasión y empatía, tomando como referentes las figuras del Buen Pastor y del Buen Samaritano.

"Ser un capellán samaritano es mirar siempre a quienes acompañan como a un hermano a quien debe cuidar con ternura y paciencia para construir un mundo más justo, compasivo y humano", afirmó.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/11/11/whatsapp-image-2026-11-11-at-11905-pm-28f55564.jpeg Abinader y Arbaje junto a monseñor Morel Diplán. (ESTARLIN ROSA)

Dos responsabilidades distintas

Morel Diplán sustituye a monseñor Francisco Ozoria Acosta al frente del Ordinariato Militar. Su nombramiento para esa función fue anunciado por el papa León XIV el pasado 12 de octubre, mientras que la ceremonia de este miércoles correspondió a la toma de posesión canónica.

Ese mismo día de octubre sucedió a Ozoria como arzobispo metropolitano de Santo Domingo, después de que el pontífice aceptara la renuncia de su antecesor. En ese caso, la sucesión se produjo por su condición de arzobispo coadjutor con derecho a sucederlo.

Aunque ambas responsabilidades recaen en la misma persona, la Arquidiócesis de Santo Domingo y el Ordinariato Militar son jurisdicciones eclesiásticas distintas. Para encabezar este último, Morel Diplán recibió un nombramiento específico del papa.

El acuerdo de 1958 entre la Santa Sede y la República Dominicana, con su reforma de 1990, contempla que la responsabilidad de ordinario militar sea ejercida por el arzobispo de Santo Domingo.

Al finalizar su intervención, Morel Diplán presentó al equipo que lo acompañará en esta misión, integrado por vicarios, responsables administrativos y los capellanes mayores del Ejército, la Armada, la Fuerza Aérea y la Policía Nacional.