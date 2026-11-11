La Policía detiene a hombre por su presunta vinculación con homicidio ocurrido en Miches

El hombre fue detenido por miembros de la División de Investigación de Miches y de la Policía Preventiva. ( ARCHIVO )

La Policía Nacional informó sobre el arresto de Juan Miguel Carpio Cárdenas, alias Denny Carpio, de 46 años, por su presunta vinculación con la muerte de Gustavo Alberto Rosado Rivera, ocurrida el 3 de enero en el distrito municipal La Gina, en Miches.

La Dirección Regional Este de la institución indicó que Carpio Cárdenas fue detenido el 10 de noviembre por miembros de la División de Investigación de Miches y de la Policía Preventiva, en cumplimiento de la orden judicial de arresto número RAJ-2026-18854.

La detención se produjo en la intersección de las calles Aniceto Cedeño y Mella, donde los agentes ocuparon una camioneta Toyota Hilux gris, dinero en efectivo y un reloj.

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Operativo policial

Como parte de la misma investigación, la Policía Nacional y el Ministerio Público ejecutaron ese día una orden de allanamiento en un inmueble ubicado en la calle Sánchez esquina Palo Hincado, donde funcionan una residencia y una agroveterinaria. En el lugar fueron ocupados varios documentos.

La Policía Nacional informó que el detenido y los bienes ocupados serán puestos a disposición de la justicia.