×
Versión Impresa
Edición Impresa.
Secciones
Última Hora
Actualidad
Política
Mundo
Economía
Revista
Deportes
Opinión
Planeta
Videos
Edición USA
Podcasts
Encuestas
Servicios
Plaza Libre
Efemérides
Cumpleaños
RSS
Herramientas
Más
Contáctanos
Sobre Diario Libre
Aviso Legal
Redes Sociales
Homicidio en Miches
Añadir Diario Libre en GoogleHomicidio en Miches

La Policía detiene a hombre por su presunta vinculación con homicidio ocurrido en Miches

Durante las investigaciones ocuparon una camioneta, dinero en efectivo, un reloj y varios documentos en un allanamiento

Una fuente informó que el presunto autor material del crimen cumple prisión preventiva

    Expandir imagen
    La Policía detiene a hombre por su presunta vinculación con homicidio ocurrido en Miches
    El hombre fue detenido por miembros de la División de Investigación de Miches y de la Policía Preventiva. (ARCHIVO)

    La Policía Nacional informó sobre el arresto de Juan Miguel Carpio Cárdenas, alias Denny Carpio, de 46 años, por su presunta vinculación con la muerte de Gustavo Alberto Rosado Rivera, ocurrida el 3 de enero en el distrito municipal La Gina, en Miches.

    La Dirección Regional Este de la institución indicó que Carpio Cárdenas fue detenido el 10 de noviembre por miembros de la División de Investigación de Miches y de la Policía Preventiva, en cumplimiento de la orden judicial de arresto número RAJ-2026-18854.

    La detención se produjo en la intersección de las calles Aniceto Cedeño y Mella, donde los agentes ocuparon una camioneta Toyota Hilux gris, dinero en efectivo y un reloj.

    Operativo policial

    Como parte de la misma investigación, la Policía Nacional y el Ministerio Público ejecutaron ese día una orden de allanamiento en un inmueble ubicado en la calle Sánchez esquina Palo Hincado, donde funcionan una residencia y una agroveterinaria. En el lugar fueron ocupados varios documentos.

    La Policía Nacional informó que el detenido y los bienes ocupados serán puestos a disposición de la justicia.

    TEMAS -

      Periodista egresada de la UASD. Docente universitaria, con especialidad en Educación y Nuevas Tecnologías.