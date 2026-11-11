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Abatido 24 de Abril
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Policía mata a presunto delincuente en el sector 24 de Abril

El fallecido fue identificado como Deny Miguel Espinal Genao, alias "Come Sopa", de 28 años

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    Policía mata a presunto delincuente en el sector 24 de Abril
    Lugar donde cayó abatido Deny Miguel Espinal Genao. (DIARIO LIBRE)

    Un presunto delincuente murió abatido este miércoles durante un supuesto enfrentamiento con miembros de la Policía Nacional, en un hecho ocurrido en el sector 24 de Abril, del Distrito Nacional.

    El fallecido fue identificado como Deny Miguel Espinal Genao, alias "Come Sopa", de 28 años. 

    • De acuerdo con las informaciones preliminares, Genao era buscado por las autoridades mediante órdenes de arresto, tras denuncias en su contra por supuestos robos y atracos.

    Residentes del sector, que prefirieron mantener sus nombres en el anonimato, indicaron que Genao presuntamente cometía asaltos en la zona. También señalaron que, en una ocasión, habría herido con un arma blanca al propietario de una panadería para despojarlo de sus pertenencias.

    Según los comunitarios, el fallecido no residía en el sector 24 de Abril, pero visitaba frecuentemente la zona debido a que allí vive su pareja, quien, según las versiones ofrecidas, habría sido detenida durante la intervención policial.

    De acuerdo con testimonios, la muerte de Genao se produjo en el interior de un edificio. Videos grabados muestran el momento en que los agentes sacan el cuerpo del hombre y lo colocan en la parte posterior de una camioneta de la Dicrim.

    Reacciones comunitarias

    Con la muerte de Espinal Genao, suman al menos tres las personas fallecidas en presuntos intercambios de disparos con agentes policiales durante las primeras semanas de noviembre, luego de que se registraran 98 fallecidos en esos hechos entre el 1 de septiembre y el 25 de octubre

     
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