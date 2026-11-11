Intrant prohíbe circulación de vehículos de carga durante Navidad y Año Nuevo

La institución busca prevenir accidentes durante las festividades y fija un límite de velocidad de 70 kilómetros por hora para las unidades autorizadas. ( CEDIDA POR EL INTRANT )

El Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre (Intrant) dispuso la prohibición de la circulación de vehículos de carga en todo el territorio nacional durante las festividades de Navidad y Año Nuevo, como parte de las medidas para prevenir accidentes de tránsito y garantizar la seguridad vial.

La disposición, establecida mediante la resolución administrativa número 011-2026, en virtud de los artículos 8 y 120 de la Ley 63-17, también contempla la suspensión temporal de los permisos otorgados a través del Plan Piloto para la Zona de Acceso Restringido (ZAR).

De acuerdo con el Intrant, la restricción se aplicará en dos períodos:

- Navidad: desde el miércoles 23 de diciembre de 2026, a las 6:00 de la mañana, hasta el sábado 26 de diciembre, a las 5:00 de la mañana.

- Año Nuevo: desde el miércoles 30 de diciembre de 2026, a las 6:00 de la mañana, hasta el sábado 2 de enero de 2027, a las 5:00 de la mañana.

La institución explicó que estas medidas buscan prevenir siniestros viales durante las festividades, cuando se registra un mayor desplazamiento de vehículos por las carreteras del país.

Vehículos que podrán circular con permisos especiales

El Intrant informó que otorgará permisos de circulación de manera condicional, exclusivamente a los vehículos que transporten mercancías prioritarias o perecederas.

Entre las categorías que podrán solicitar estas autorizaciones figuran los vehículos destinados al transporte de combustibles, agua envasada, alimentos, juguetes, medicamentos, equipos médicos y desechos hospitalarios.

También podrán solicitar permisos las unidades que transporten cal viva para la generación eléctrica, envases y papeles desechables, así como las destinadas al transporte de valores y la organización de eventos.

Sin embargo, la institución advirtió que no otorgará permisos a vehículos con cargas especiales, como camiones de doble cola o doble remolque, ni a unidades con cargas sobredimensionadas o sobrepeso, independientemente del tipo de mercancía que transporten.

Vehículos exentos de la prohibición

La resolución establece que las camionetas, furgonetas, ambulancias, vehículos de emergencia y unidades de servicio de agua en cisterna podrán circular durante los períodos establecidos sin necesidad de solicitar permisos especiales.

También quedan exentos los vehículos debidamente identificados que presten servicios de mantenimiento y reparación de averías eléctricas, de cable y telefonía.

La excepción incluye, además, las unidades destinadas a servicios sanitarios, mantenimiento vial, asistencia vial e higiene urbana.

Requisitos para obtener los permisos

Los propietarios de vehículos que cumplan con las condiciones establecidas podrán solicitar los permisos a través del portal oficial del Intrant, www.intrant.gob.do.

La plataforma permite realizar el pago en línea y obtener un permiso digital con código QR, que facilitará la fiscalización por parte de los agentes de tránsito.

La institución recordó que, para acceder a estas autorizaciones, es obligatorio que los propietarios hayan inscrito sus unidades en el Registro Nacional de Vehículos de Cargas.

Límites de velocidad y sanciones

El Intrant también estableció normas de circulación para los vehículos de carga que obtengan permisos especiales durante las festividades.

Estas unidades no podrán superar los 70 kilómetros por hora en carreteras troncales y deberán circular por el carril derecho.

Asimismo, los conductores tendrán que garantizar que la mercancía esté debidamente asegurada y que no sobresalga de la carrocería del vehículo.

El incumplimiento de cualquiera de las disposiciones establecidas en la resolución será sancionado con una multa equivalente a un salario mínimo del sector público descentralizado.

De acuerdo con el Intrant, la penalidad se aplicará tanto al propietario del vehículo como al conductor, conforme a lo establecido en la ley.