Un joven de 21 años murió y otras dos personas resultaron heridas de bala durante un presunto intento de asalto ocurrido la madrugada de este miércoles en el sector San Gregorio, municipio de Nigua, provincia de San Cristóbal.

La víctima mortal fue identificada como Sadiel Castillo Ysaac, quien falleció mientras recibía atenciones médicas. Los heridos son Jonathan Ernesto Rosario, de 20 años, y Álvaro Acevedo, de 36, quienes fueron trasladados a un centro hospitalario.

El vocero de la Policía Nacional, Diego Pesqueira, informó que, según las investigaciones preliminares, cuatro individuos desconocidos irrumpieron en un lugar donde se celebraba un cumpleaños e intentaron despojar de sus pertenencias a los presentes.

De acuerdo con la versión policial, las víctimas presuntamente opusieron resistencia, lo que provocó que los atacantes abrieran fuego contra ellas.

Pesqueira indicó que algunos de los agresores vestían prendas y portaban distintivos similares a los utilizados por organismos policiales.

La Policía busca a sospechoso apodado "León"

El vocero policial informó que las autoridades mantienen activa la búsqueda de un individuo conocido como 'León', considerado de interés para las investigaciones del hecho.

Explicó que agentes, bajo la coordinación del Ministerio Público, realizaron levantamientos, entrevistas y otras diligencias investigativas para establecer las circunstancias en que ocurrió el ataque.

Asimismo, técnicos de la Policía Científica recolectaron evidencias en la escena que serán utilizadas como parte del proceso investigativo.

Pesqueira aseguró que las investigaciones avanzan y que varias personas están siendo entrevistadas para esclarecer lo ocurrido e identificar a los responsables.

Hasta el momento, las autoridades no han reportado detenciones relacionadas con el caso.