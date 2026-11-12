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Alcaldía de Higüey anuncia descuento del 50 % en el pago de arbitrios anuales

La amnistía estará vigente hasta el 20 de enero de 2027 e incluye contratos de arrendamiento, certificaciones y otros trámites relacionados con terrenos municipales

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    Alcaldía de Higüey anuncia descuento del 50 % en el pago de arbitrios anuales
    Karina Aristy, alcaldesa del municipio de Salvaleón de Higüey, cabecera de la provincia La Altagracia. (ARCHIVO/DIARIO LIBRE)

    La Alcaldía de Higüey anunció una amnistía que contempla un descuento del 50 % en el pago de los arbitrios anuales correspondientes a diversos servicios relacionados con terrenos propiedad del Ayuntamiento.

    La medida, que entró en vigencia el 6 de noviembre, estará disponible hasta el 20 de enero de 2027, según informó la institución mediante el comunicado COM-018-2026.

    Beneficios de la amnistía

    El descuento aplica a los contratos de arrendamiento, las certificaciones de no objeción para el saneamiento de solares, los procesos de determinación de herederos y las solicitudes de duplicados por pérdida de contratos de arrendamiento, así como a las certificaciones y los traspasos de arrendamiento.

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    • De acuerdo con la Alcaldía, la iniciativa busca facilitar que los munícipes se pongan al día con sus compromisos de pago y aprovechen el descuento durante el período establecido.

    La institución invitó a los interesados a acudir a sus oficinas para realizar los trámites correspondientes antes del vencimiento de la amnistía.

     
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      Periodista egresada de la UASD. Docente universitaria, con especialidad en Educación y Nuevas Tecnologías.