Alcaldía de Higüey anuncia descuento del 50 % en el pago de arbitrios anuales

Karina Aristy, alcaldesa del municipio de Salvaleón de Higüey, cabecera de la provincia La Altagracia. ( ARCHIVO/DIARIO LIBRE )

La Alcaldía de Higüey anunció una amnistía que contempla un descuento del 50 % en el pago de los arbitrios anuales correspondientes a diversos servicios relacionados con terrenos propiedad del Ayuntamiento.

La medida, que entró en vigencia el 6 de noviembre, estará disponible hasta el 20 de enero de 2027, según informó la institución mediante el comunicado COM-018-2026.

Beneficios de la amnistía

El descuento aplica a los contratos de arrendamiento, las certificaciones de no objeción para el saneamiento de solares, los procesos de determinación de herederos y las solicitudes de duplicados por pérdida de contratos de arrendamiento, así como a las certificaciones y los traspasos de arrendamiento.

De acuerdo con la Alcaldía, la iniciativa busca facilitar que los munícipes se pongan al día con sus compromisos de pago y aprovechen el descuento durante el período establecido.

La institución invitó a los interesados a acudir a sus oficinas para realizar los trámites correspondientes antes del vencimiento de la amnistía.