Avión de Arajet aterriza de manera segura en Punta Cana pese a incidente con un neumático

Un avión de la aerolínea Arajet. ( CEDIDA POR ARAJET )

Un avión de la aerolínea Arajet aterrizó de manera segura este jueves en el Aeropuerto Internacional de Punta Cana, pese a sufrir un incidente con uno de sus neumáticos durante la maniobra de aterrizaje, sin que se registraran heridos entre los pasajeros ni la tripulación.

La aeronave, que cubría el vuelo DM 5101 procedente de Miami, Estados Unidos, quedó detenida en la pista siguiendo los procedimientos operacionales establecidos para este tipo de situaciones.

La compañía confirmó que todos los pasajeros y miembros de la tripulación se encuentran en buen estado de salud.

El incidente provocó la suspensión temporal de las operaciones del Aeropuerto Internacional de Punta Cana mientras se realizan las inspecciones de seguridad correspondientes.

La interrupción podría ocasionar retrasos en los vuelos de llegada y salida, por lo que se recomienda a los pasajeros consultar con sus respectivas aerolíneas para confirmar los horarios actualizados.

Acciones de Arajet

Arajet explicó que, tras el aterrizaje, se realizaron las coordinaciones correspondientes con las autoridades aeroportuarias para garantizar el cumplimiento de los protocolos de seguridad.

La aeronave será sometida a las inspecciones técnicas necesarias antes de reincorporarse a las operaciones.

En un comunicado, la aerolínea reiteró que la seguridad de sus pasajeros y tripulaciones constituye su máxima prioridad y reafirmó su compromiso con el cumplimiento de los estándares de seguridad operacional de la industria aeronáutica.

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