Cada vez hay más evangélicos en República Dominicana

Evangélicos elevan sus oraciones durante la celebración de la Batalla de la Fe 2025, en el Estadio Olímpico Félix Sánchez. ( DIARIO LIBRE/SAMIL MATEO DOMINICI )

La composición religiosa de República Dominicana ha cambiado considerablemente en las últimas tres décadas.

El porcentaje de dominicanos que se declara católico pasó del 64 % en 1995 al 45 % en 2025/2026, una reducción de 19 puntos porcentuales que coincide con una mayor presencia de las iglesias evangélicas y de ciudadanos que no se identifican con ninguna religión.

Los resultados aparecen en el estudio "La religión en América Latina 1995-2025/2026", publicado el 9 de noviembre por la Corporación Latinobarómetro, que examina los cambios en las creencias, la práctica religiosa y la confianza en las iglesias de 17 países de la región.

Actualmente, el 31 % de los dominicanos se identifica como evangélico, mientras que el 20 % afirma no tener religión o se considera ateo o agnóstico. Otro 3 % pertenece a otras religiones y el 1 % no respondió.

Aunque el catolicismo sigue siendo la confesión con mayor número de seguidores, dejó de representar a la mayoría absoluta de la población adulta dominicana.

Los cristianos evangélicos tienen una presencia en ascenso importante en República Dominicana. Su proporción supera en 12 puntos porcentuales el promedio latinoamericano, situado en el 19 %.

En Honduras, el 44 % de los ciudadanos se declara evangélico, frente al 38 % que se identifica como católico. En Guatemala, la relación es de 43 % frente a 41 %, mientras que en El Salvador alcanza el 42 % frente al 37 %.

En estos tres países, el evangelicalismo ya supera al catolicismo. En cambio, República Dominicana conserva una ventaja de 14 puntos porcentuales a favor de la población católica.

Panamá presenta una distribución más cercana a la dominicana, con un 46 % de católicos y un 34 % de evangélicos.

La disminución del catolicismo no es exclusiva de República Dominicana. En América Latina, la proporción de personas que se identifican con esta religión pasó del 80 % en 1995 al 55 % en 2025/2026, una pérdida de 25 puntos porcentuales.

Panamá registra la mayor caída regional, con una reducción de 43 puntos, desde el 89 % hasta el 46 %. Le siguen Honduras, con 38 puntos menos, y Brasil y Argentina, con disminuciones de 32 puntos cada uno.

República Dominicana, con una reducción de 19 puntos, presenta una caída inferior al promedio regional.

En el otro extremo, Paraguay conserva la mayor proporción de católicos, con el 82 % de la población, seguido de México y Ecuador, ambos con el 69 %, y Perú y Bolivia, con el 67 %.

La encuesta identifica nueve países donde el catolicismo todavía representa a más de la mitad de los adultos y ocho donde ha perdido esa mayoría.

Un país de alta práctica religiosa

La pérdida de identificación católica no significa que los dominicanos hayan abandonado la práctica religiosa.

El 64 % de los encuestados en República Dominicana se considera practicante o muy practicante, proporción que coloca al país en el segundo lugar de América Latina, solamente detrás de Honduras, con el 65 %.

El porcentaje dominicano supera en 11 puntos el promedio regional, que alcanza el 53 %.

Los resultados también muestran diferencias entre las dos principales confesiones del país.

Entre los dominicanos que se identifican como evangélicos, el 71 % se considera practicante o muy practicante, frente al 59 % de los católicos. Esta diferencia de 12 puntos indica una mayor participación religiosa declarada entre los evangélicos, aunque ambos grupos presentan niveles de práctica superiores a sus respectivos promedios latinoamericanos.

En América Latina, el 62 % de los evangélicos se considera practicante, frente al 48 % de los católicos.

La confianza en las iglesias también se mantiene elevada en República Dominicana.

El 75 % de los dominicanos expresa mucha o alguna confianza en las instituciones religiosas, frente al promedio latinoamericano del 63 %.

El país solamente es superado por Honduras y Guatemala, ambos con el 77 %, y El Salvador y Paraguay, con el 76 %.

Esta medición incluye la confianza en las distintas iglesias, según la afiliación de los entrevistados, y no exclusivamente en la Iglesia católica.

El crecimiento de los ciudadanos sin religión

La transformación religiosa también comprende a quienes no se identifican con ninguna confesión.

En República Dominicana, este grupo representa actualmente el 20 % de la población adulta, una proporción superior al 18 % registrado en el cuadro regional de Latinobarómetro.

Sin embargo, el país está lejos de los niveles observados en Uruguay, donde el 49 % se declara sin religión, ateo o agnóstico, y Chile, donde ese porcentaje alcanza el 27 %.

En Argentina, la proporción es del 23 %, mientras que Brasil registra un 21 %.

El estudio revela además diferencias generacionales en América Latina. Entre quienes no tienen afiliación religiosa, el 26 % tiene entre 18 y 25 años, mientras que solamente el 13 % tiene 61 años o más.