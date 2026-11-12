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Apresan a hombre tras viralizarse video de conducta inapropiada mientras cargaba una bebé

Giancarlo Miguel Tejeda Guzmán fue interrogado por el Ministerio Público

La menor está bajo la tutela de las autoridades

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    Apresan a hombre tras viralizarse video de conducta inapropiada mientras cargaba una bebé
    Captura de pantalla de Giancarlo Tejeda Guzmán al momento de su detención. (CAPTURA DE VIDEO CEDIDO POR LA POLICÍA NACIONAL)

    La Policía Nacional informó la noche de este jueves que fue apresado en el sector Renacimiento del Distrito Nacional Giancarlo Miguel Tejeda Guzmán, luego de que se viralizara en las redes sociales un audiovisual en el que realizaba insinuaciones de índole sexual mientras cargaba a una bebé.

    El apresamiento fue ejecutado por agentes policiales adscritos a la Dirección Especializada de Atención a la Mujer y Violencia Intrafamiliar (Deamvi) y la Dirección Central de Investigación (Dicrim), en coordinación con representantes de unidades especializadas del Ministerio Público de la jurisdicción de Niños, Niñas y Adolescentes.

    Posteriormente, Tejeda Guzmán fue interrogado en la Unidad de Prevención y Persecución de la Violencia de Género, Intrafamiliar y Delitos Sexuales del Distrito Nacional.

    "Tras su localización y arresto, Tejeda Guzmán quedó a disposición de las autoridades competentes, que profundizan las investigaciones para establecer las circunstancias del hecho y determinar las responsabilidades correspondientes, conforme a las disposiciones legales vigente", indicó la Policía.

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    La institución indicó que ofrecerá mayores detalles a medida que avance el proceso investigativo.

    La menor está a salvo

    El procurador fiscal Nelson Beltré confirmó más temprano que la bebé está a salvo y bajo protección de las autoridades.

    • Conani informó sobre el apoderamiento del caso al Ministerio Público luego de que usuarios de las redes sociales alertaran sobre el video.

    "Gracias por la alerta. Este caso ya está en manos del Ministerio Público para el abordaje correspondiente", publicó la institución X, en respuesta a publicaciones de usuarios. 

    El audiovisual fue publicado en TikTok por Tejeda Guzmán, quien presentaba a la menor como su sobrina.

    El audiovisual ha sido retirado de varias plataformas de redes sociales

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