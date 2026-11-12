Interrogan a hombre que difundió video con insinuaciones sexuales mientras cargaba a una bebé

El Ministerio Público investiga a un hombre que aparece en un video difundido en redes sociales junto a una menor de edad, mientras realiza insinuaciones de carácter sexual.

El caso fue remitido por el Consejo Nacional para la Niñez y la Adolescencia (Conani), que apoderó al órgano persecutor para que investigue el contenido del audiovisual.

Como parte de las diligencias, el hombre señalado es interrogado en la Unidad de Prevención y Persecución de la Violencia de Género, Intrafamiliar y Delitos Sexuales del Distrito Nacional.

La menor está a salvo

En ese orden, el procurador fiscal Nelson Beltré confirmó que la niña está a salvo y bajo protección de las autoridades.

Explicó que varias dependencias del Ministerio Público participan en las investigaciones, entre ellas la Procuraduría de Niños, Niñas y Adolescentes y unidades especializadas en delitos de alta tecnología.

"Le podemos decir que la niña ya está a salvo, hasta el momento, y estamos avanzando la investigación con relación al joven", expresó Beltré entrevistado en la entrada del edificio donde reside el hombre.

Conani apodera al MP

Conani informó sobre el apoderamiento del caso al Ministerio Público luego de que usuarios de las redes sociales alertaran sobre el video.

"Gracias por la alerta. Este caso ya está en manos del Ministerio Público para el abordaje correspondiente", publicó la institución X, en respuesta a publicaciones de usuarios.

El audiovisual fue publicado en TikTok por un hombre identificado como Carlos Tejeda, quien presenta a la menor como su sobrina.

El video ha sido retirado de varias plataformas de redes sociales.