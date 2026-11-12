×
Versión Impresa
Edición Impresa.
Secciones
Última Hora
Actualidad
Política
Mundo
Economía
Revista
Deportes
Opinión
Planeta
Videos
Edición USA
Podcasts
Encuestas
Servicios
Plaza Libre
Efemérides
Cumpleaños
RSS
Herramientas
Más
Contáctanos
Sobre Diario Libre
Aviso Legal
Redes Sociales
Añadir Diario Libre en GoogleNacional

Interrogan a hombre que difundió video con insinuaciones sexuales mientras cargaba a una bebé

El Ministerio Público fue apoderado del caso por Conani; la niña está bajo protección

    Expandir imagen
    Interrogan a hombre que difundió video con insinuaciones sexuales mientras cargaba a una bebé (CEDIDA POR EL MINISTERIO PÚBLICO)

    El Ministerio Público investiga a un hombre que aparece en un video difundido en redes sociales junto a una menor de edad, mientras realiza insinuaciones de carácter sexual.

    El caso fue remitido por el Consejo Nacional para la Niñez y la Adolescencia (Conani), que apoderó al órgano persecutor para que investigue el contenido del audiovisual.

    Como parte de las diligencias, el hombre señalado es interrogado en la Unidad de Prevención y Persecución de la Violencia de Género, Intrafamiliar y Delitos Sexuales del Distrito Nacional.

    RELACIONADAS

    La menor está a salvo

    En ese orden, el procurador fiscal Nelson Beltré confirmó que la niña está a salvo y bajo protección de las autoridades.

    Explicó que varias dependencias del Ministerio Público participan en las investigaciones, entre ellas la Procuraduría de Niños, Niñas y Adolescentes y unidades especializadas en delitos de alta tecnología.

    "Le podemos decir que la niña ya está a salvo, hasta el momento, y estamos avanzando la investigación con relación al joven", expresó Beltré entrevistado en la entrada del edificio donde reside el hombre.  

    Conani apodera al MP

    Conani informó sobre el apoderamiento del caso al Ministerio Público luego de que usuarios de las redes sociales alertaran sobre el video.

    "Gracias por la alerta. Este caso ya está en manos del Ministerio Público para el abordaje correspondiente", publicó la institución X, en respuesta a publicaciones de usuarios. 

    El audiovisual fue publicado en TikTok por un hombre identificado como Carlos Tejeda, quien presenta a la menor como su sobrina.

    El video ha sido retirado de varias plataformas de redes sociales. 

     

    TEMAS -

      Periódico líder de República Dominicana centrado en las noticias generales y el periodismo innovador.