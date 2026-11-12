Gobernación gestiona viviendas para familias afectadas por incendio en Barahona

La gobernadora Oneida Feliz informó este jueves que gestionarán viviendas alquiladas para unas 60 familias afectadas por el incendio la comunidad de Javid en Barahona.

Dijo que el Estado asumirá el pago de los alquileres mientras se busca una solución habitacional definitiva. También anunció asistencia alimentaria y un levantamiento para identificar a los verdaderos damnificados.

Agregó que gestionarán viviendas alquiladas para alojar provisionalmente a unas 60 familias que quedaron sin hogar tras el incendio que destruyó al menos 57 viviendas en los barracones de Javid el miércoles, mientras se trabaja en una solución definitiva para los afectados.

Féliz explicó que la prioridad inmediata es garantizar un techo seguro a cada una de las familias damnificadas, cuyos alquileres serán cubiertos por el Estado mientras avanzan las gestiones para resolver su situación habitacional.

"La opción primordial en este momento es encontrarle una vivienda alquilada a cada una de las familias, que el Estado la va a pagar mientras se vaya resolviendo el resto", manifestó la funcionaria.

Explicó que, además del alojamiento temporal, se contempla proporcionar los ajuares indispensables para que las familias puedan recuperar gradualmente las condiciones básicas de vida que perdieron durante el siniestro.

El incendio, ocurrido la noche del miércoles, arrasó con decenas de viviendas construidas principalmente de madera y zinc, dejando a numerosas personas a la intemperie, entre ellas niños, adultos mayores y personas con discapacidad.

Asistencia alimentaria para los damnificados

Féliz informó que desde las primeras horas de este jueves comenzaron las labores de asistencia a las familias afectadas.

Asimismo, anunció que se suministrarán alimentos cocidos, debido a que muchas de las familias perdieron sus estufas, utensilios de cocina y demás pertenencias necesarias para preparar sus comidas.

"En estos momentos eso es lo que ellos necesitan, porque no tienen forma de cocinar sus alimentos", explicó.

La funcionaria señaló que las autoridades procuran acompañar a los afectados durante la emergencia y garantizarles las atenciones básicas mientras se organizan las soluciones de alojamiento.