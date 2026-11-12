Acumulación de agua por lluvias complica el tránsito en la avenida Antonio Guzmán de Santiago

Tres días después de las últimas lluvias registradas en la zona, todavía permanecen charcos de agua en varios tramos de la vía. ( CEDIDA A DIARIO LIBRE )

Las lluvias dificultan el tránsito por la avenida Antonio Guzmán, en Santiago, donde la acumulación de agua, provocada por la obstrucción de los imbornales, obstaculiza el desplazamiento de vehículos y deja incomunicados a residentes de varias comunidades.

La situación afecta principalmente a quienes se desplazan desde Hato del Yaque, La Canela, Sabana Iglesia, Jánico y San José de las Matas hacia el centro de la ciudad, así como a los pasajeros que utilizan las rutas del transporte público que circulan por esta vía.

Problemas de inundación

Transportistas denunciaron que el agua permanece estancada hasta tres días después de las lluvias, sin que las autoridades hayan dado una solución definitiva a un problema que, aseguran, persiste desde hace entre 30 y 40 años.

Como evidencia de la situación, señalaron que en el tramo próximo a la antigua gallera de Sergio Genao, casi en la esquina con la avenida Olímpica, todavía había grandes cantidades de agua acumulada, pese a que las últimas lluvias se habían registrado tres días antes.

Los representantes del sector atribuyen las inundaciones a la obstrucción de los imbornales y al lodo acumulado en el sistema de drenaje, por lo que reclaman una limpieza profunda con equipos pesados que permita el desagüe.

Testimonios de transportistas

José Guaba, presidente de la Ruta HV, explicó que bastan cinco minutos de lluvia para que el tránsito quede prácticamente interrumpido, lo que provoca que pasajeros y trabajadores queden varados a ambos lados de la vía.

Por su parte, Nelson Antonio de la Cruz, gerente general de la Ruta O, consideró que el problema podría resolverse con el envío de una retroexcavadora y otros equipos pesados para retirar el lodo acumulado.

El transportista cuestionó que una intervención anterior se limitara al envío de trabajadores con picos y palas y un camión pequeño, sin que se lograra corregir el problema.

Olivio Serrata, gerente general de la Ruta R, también reclamó la intervención del Ayuntamiento de Santiago y pidió al alcalde Ulises Rodríguez disponer de los equipos necesarios para limpiar los imbornales.

Los transportistas señalaron que más de 11 rutas del transporte público utilizan la avenida Antonio Guzmán, por donde también circulan alrededor de 60,000 vehículos privados diariamente.

Esta avenida constituye una de las principales vías de conexión de Santiago, por lo que los transportistas consideran que requiere mayor atención de las autoridades municipales y del Ministerio de Obras Públicas.

Los transportistas advirtieron que, si las autoridades no intervienen para solucionar el problema, podrían paralizar el servicio de transporte público en esa vía la próxima semana, con el respaldo de juntas de vecinos y otras comunidades afectadas.

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