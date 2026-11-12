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Joven buscado por presunto atraco en colmado de San Juan se entrega a la Policía

El hombre, de 19 años, era requerido mediante una orden de arresto. Otros dos implicados en el caso ya fueron sometidos a la justicia

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    Joven buscado por presunto atraco en colmado de San Juan se entrega a la Policía
    Kelvin Novas, conocido como "Charpita". (CEDIDA POR LA PN.)

    Un joven de 19 años, señalado como uno de los presuntos responsables de un atraco a mano armada perpetrado en un establecimiento comercial de San Juan de la Maguana, se entregó voluntariamente a las autoridades policiales tras permanecer prófugo de la justicia.

    Se trata de Kelvin Novas, conocido como "Charpita", contra quien pesaba la orden de arresto número 1498-2026, por su presunta vinculación con un asalto ocurrido en el colmado Máxima Drink.

    La entrega fue realizada a través del comunicador Valerio Mateo, quien sirvió de intermediario para que el joven se pusiera a disposición de los agentes de la Subdirección Regional Oeste de Investigaciones Criminales (Dicrim).

    • Según el informe policial, Novas habría participado en el hecho junto a José Luis Lara, alias «King Kong», y Ronny Nolasco Ibert, conocido como "Cañoso", quienes fueron detenidos y sometidos previamente a la justicia por su presunta participación en el mismo caso.

    Detalles del asalto

    Las investigaciones establecen que los implicados supuestamente interceptaron a Génesis Montero Montero y a su acompañante, a quienes habrían amenazado con una pistola y un arma blanca para despojarlas de sus pertenencias.

    Durante el asalto, los desconocidos se habrían llevado dos teléfonos celulares, uno marca Votex, de color gris, y otro Samsung, negro, además de 3,000 pesos en efectivo.

    Procedimientos legales

    Tras su entrega, Novas quedó bajo custodia de los investigadores del Dicrim en San Juan de la Maguana, mientras se completan los procedimientos correspondientes para su presentación ante el Ministerio Público.

    La Policía Nacional informó que el detenido será puesto a disposición de las autoridades judiciales en las próximas horas, para que responda por los hechos que se le atribuyen.

    Con su entrega, las autoridades tienen bajo custodia a los tres hombres señalados en la investigación del presunto atraco.

    TEMAS -

      Periodista y abogado, egresado de la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD). Ha colaborado con diversos medios de comunicación, entre ellos El Nuevo Diario, El Nacional y Almomento.net. Durante varios años se desempeñó como corresponsal de radio para Diario Noticias, Radio Enriquillo y Noticiario Popular.