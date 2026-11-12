"La bebé está bien, con su familia", dice fiscal tras arresto de hombre por caso de video

Procurador fiscal Nelson Beltré a la salida de la Unidad de Atención a Víctimas de Violencia de Género, Intrafamiliar y Delitos Sexuales. ( DIARIO LIBRE/ SAMIL MATEO )

"La bebé está bien, con su familia", "ellos están muy consternados". Así lo informó el procurador fiscal Nelson Beltré, al salir de la Unidad de Atención a Víctimas de Violencia de Género, Intrafamiliar y Delitos Sexuales, donde fue interrogado y quedó bajo arresto un hombre señalado por grabar un video con insinuaciones de carácter sexual mientras cargaba una bebé.

De acuerdo con el fiscal, este viernes será presentada la solicitud de medida de coerción contra Giancarlo Miguel Tejeda Guzmán, de 36 años, quien fue interrogado durante la noche del jueves. El Ministerio Público dijo en una nota de prensa que Tejeda Guzmán es investigado por agresión sexual a una menor.

Beltré explicó que, durante el interrogatorio, el hombre se mantuvo lúcido, orientado y consciente.

Asimismo, indicó que las investigaciones avanzan y que las autoridades trabajan en la realización de las experticias correspondientes.

Tejeda Guzmán fue arrestado luego de publicar en redes sociales un video en el que realiza insinuaciones de carácter sexual mientras cargaba a la bebé de meses de nacida, a la que identifica como sobrina.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/11/13/whatsapp-image-2026-11-12-at-234418-1-e8596f80.jpeg Unidad de Atención a Víctimas de Violencia de Género, Intrafamiliar y Delitos Sexuales. (DIARIO LIBRE/ SAMIL MATEO)

Los audiovisuales se difundieron en plataformas digitales y, horas después, fueron eliminados de su cuenta de TikTok.

El caso generó cuestionamientos entre los usuarios de las redes sociales, quienes alertaron a las autoridades sobre la situación.

Acciones de la autoridad

El hombre fue detenido en su residencia, ubicada en el sector Renacimiento, del Distrito Nacional, informó la Policía.

El apresamiento fue ejecutado por agentes policiales adscritos a la Dirección Especializada de Atención a la Mujer y Violencia Intrafamiliar (Deamvi) y la Dirección Central de Investigación (Dicrim), en coordinación con representantes de unidades especializadas del Ministerio Público de la jurisdicción de Niños, Niñas y Adolescentes.

Advierte sobre difusión de video

El Ministerio Público reconoció el interés de quienes compartieron la información con el propósito de alertar a las autoridades sobre lo ocurrido. Sin embargo, advirtió que la reproducción del video constituye una violación a la ley, por lo que exhortó a la ciudadanía a abstenerse de difundirlo.